Ayuda a tus hijos en su aprendizaje, así no hables inglés

En Estados Unidos hay cerca de 5 millones de estudiantes que están todavía aprendiendo inglés, de los cuales más de 3.7 millones pertenecen a la comunidad latina , según el National Institute for Education Statistics . Durante las vacaciones de verano, es normal que estos alumnos retrocedan en el idioma, pues lo hablan muy poco o no lo usan en sus hogares, y las circunstancias que ha determinado la pandemia de covid-19 hacen pensar que el avance en el aprendizaje, sin la presencia de su maestra ni la oportunidad de intercambio social, podría estancarse todavía más.

“Las barreras de lenguaje y alfabetización están dificultando a los padres la comprensión de la información que viene de las escuelas sobre el aprendizaje a distancia y muchas veces han tenido que recurrir a los niños para que les traduzcan o expliquen”, dijo a Univision Noticias Patricia Chavez , directora de Políticas del Parent Institute of Quality Education (PIQE). De acuerdo con la experta, es aún peor el hecho de que muchas familias que no tengan conocimientos sobre tecnología o una dirección de correo electrónico y no puedan buscar obtener ayuda o recursos en línea, “ni mucho menos contactar a la maestra o al personal de la escuela donde estudian sus hijos”.