Cómo ayudar a los niños en períodos de transición escolar durante la pandemia

Las transiciones siempre son difíciles para los niños. Los más pequeños necesitan reafirmación constante, conocer la rutina y apegarse a ella. Los más grandes no quieren tener que depender de los adultos para todo y sienten una gran urgencia por pertenecer, de alguna manera, a su entorno. Por eso empezar en una nueva escuela o pasar de un nivel escolar a otro son etapas críticas en su desarrollo, más aún si estos cambios ocurren en medio del distanciamiento social impuesto por la pandemia de covid-19.

La doctora Amanda Mintzer, psicólogo clínico y especialista del Centro de Trastornos de Ansiedad del Child Mind Institute , explica que “el fin del año escolar trae una mezcla de emociones, especialmente para los niños que están en transición de un ciclo escolar al otro. Queremos celebrar todos sus logros y su crecimiento y, al mismo tiempo, prestar mucha atención a sus emociones. Este año el reto fue aún mayor, pues no pudimos decir adiós a nuestros amigos y maestros en persona”.

Debido a la pandemia de covid-19, los niños pasaron los últimos meses de su curso aislados, sin tener contacto directo con sus maestros y amigos y lejos de ese mundo independiente que es el ambiente escolar. Las clases terminaron y los que están en etapa de transición no tuvieron ceremonia de cierre, graduación o despedida y deben prepararse para una nueva etapa sin haber podido cerrar del todo el ciclo anterior.

“Para los niños que están entrando al preescolar o saliendo de la escuela media hacia la secundaria este momento es aún más estresante”, añade la doctora Mintzer. “Sin embargo, esto no significa que no seamos capaces de ayudar a nuestros niños a tener una despedida apropiada”.

Cada transición es diferente