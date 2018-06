Mueren 18 integrantes de una misma familia tras la erupción del volcán de Fuego en Guatemala

A las 2:00 de la tarde, un fuerte estruendo hizo salir a varias familias de sus viviendas. El volcán de Fuego habían hecho erupción , pero no todos los vecinos tuvieron tiempo de abandonar sus hogares y una fuerte correntada de ceniza, arena y lodo que venía desde la montaña dejó sepultadas decenas de casas , muchas de ellas construidas de madera y lamina.

En la zona se observa total destrucción y, cuando se alza la mirada, lo único que se puede ver son casas destruidas y vehículos quemados . La comunidad ya no existe, San Miguel Olotes fue prácticamente borrado del mapa por las correntadas de lava.

En la morgue

“ Me vine hasta aquí para enterarme que casi toda mi familia había fallecido. Siento que no me puedo sostener en pie. Nunca había sentido un dolor tan grande en mi corazón”, le relata a Univision Noticias.