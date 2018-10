Cuándo conviene saber si tienes Alzheimer temprano

Una vida plena

El diagnóstico del llamado Alzheimer de inicio temprano fue un shock, dijo Belardo. Aún así, cree que es mejor tener un diagnóstico que no: Belardo está decidido a no dejar que el impacto del diagnóstico lo distraiga de la meta de vivir una vida plena .

"Tengo responsabilidades. No puedo irme", señaló. "Tengo hijos. Tengo graduaciones a las que asistir. Tengo todas estas cosas por delante. No voy a dejar que el Alzheimer me quite todo eso".