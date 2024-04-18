Dudosos volantes animando a votar a indocumentados inflaman el debate electoral sobre la inmigración

Video Desinformación en la frontera: denuncian la aparición de volantes invitando a migrantes a votar por Biden

Una organización humanitaria del noreste de México aseguró que no fue la responsable de crear los volantes que llaman a los migrantes a votar por el presidente Joe Biden que aparecen en un video viral realizado desde el albergue del organismo y que desataron una tormenta de críticas de grupos conservadores.

Las acusaciones de que el Centro de Asistencia Matamoros alentaba a personas sin residencia legal en Estados Unidos a votar se difundieron ampliamente después de que publicaciones en internet mostraban los volantes escritos en español en los que se les pedía a los migrantes que votaran por Biden una vez que llegaran a Estados Unidos. Los volantes contenían el logotipo de la organización, pero se desconoce quién los creó o los publicó. En los videos se pueden ver estos panfletos pegados en las paredes de los baños portátiles del albergue, ubicado cerca de la frontera entre México y Texas.

Gaby Zavala, fundadora del Centro de Asistencia Matamoros, le dijo a The Associated Press que el organismo desconoce quién hizo los volantes, y aseguró que su grupo “no alienta a los inmigrantes a empadronarse ni a sufragar en Texas”.



El miércoles seguía sin conocerse el origen de estos volantes. Contenían errores de gramática y ortografía, y parecían incluir párrafos idénticos a los del sitio web del organismo en su página en inglés, los cuales fueron traducidos al español por medio de un software.

A pesar del origen incierto de los volantes, esta semana han proliferado afirmaciones infundadas sobre ellos en distintos foros de internet, y el tema salió a relucir durante una audiencia en el Congreso el martes, cuando los republicanos de la Cámara de Representantes los mencionaron al interrogar al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, da su testimonio ante la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes durante una audiencia el martes 16 de abril de 2024, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/José Luis Magaña) Imagen Jose Luis Magana/AP

El episodio refleja lo rápido que pueden propagarse las afirmaciones relacionadas con el incremento de migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos, e influir en el debate político a medida que se aproximan las elecciones presidenciales. El expresidente Donald Trump y sus aliados se han valido de dicho aumento para decir, sin presentar evidencia, que los demócratas están permitiendo el ingreso de migrantes al país para impulsar las probabilidades de que Biden sea reelegido.

Sólo los ciudadanos estadounidenses pueden votar en las elecciones federales e, históricamente, el número de extranjeros que han sido sorprendidos intentando depositar una boleta de forma ilegal es extremadamente bajo.

La oficina de supervisión de la Fundación Heritage publicó el lunes imágenes y videos de los volantes en la red social X, y desde entonces se han viralizado.

Dicho centro conservador compartió una imagen de uno de los volantes, el cual presuntamente estaba firmado por Zavala y contenía el logotipo del Centro de Asistencia y otro logo en español que decía: “Todos con Biden”. Además, publicó un video en el que se veían muchos volantes pegados dentro de baños portátiles, en donde los migrantes pudieran verlos.

Los errores que arrojan serias dudas sobre los panfletos

El panfleto incluía la palabra “bienvedinos” en lugar de “bienvenidos". También contenía pequeños errores gramaticales en español, como un tiempo verbal incorrecto ("mientras esperan", que debería ser “mientras esperen”), y Estados Unidos escrito con minúsculas ("estados unidos").

En el texto aparentemente se copió íntegramente un párrafo que aparece en el sitio web en inglés del Centro de Asistencia Matamoros, repitiendo las primeras dos frases en forma idéntica, pero traducidas al español. En el volante aparecían otras dos frases —que no están en el sitio web del grupo— en las que se decía que el volante era un recordatorio "para votar por el presidente Biden”.

“Obviamente este volante pretende aprovecharse de personas ilegales sencillas y las alienta a votar ilegalmente”, escribió la Fundación Heritage en una de sus publicaciones en redes sociales.

Heritage también publicó un breve fragmento de audio en el que Zavala conversa con un hombre no identificado. Después de que el hombre dice que está tratando de ayudar a la mayor cantidad de gente posible antes de que Trump —el virtual candidato presidencial republicano— sea reelegido, se puede escuchar a Zavala decir: “Créame, estamos en el mismo barco”. En el diálogo, de nueve segundos de duración, no se hace ninguna otra mención de las elecciones.

Zavala no respondió preguntas detalladas sobre esa conversación y le dijo a la AP que su organización no respalda campañas políticas ni en favor ni en contra de ningún candidato. Afirmó que este tipo de actividades estarían "fuera del alcance" de su misión.

La Fundación Heritage no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

¿Quién creó los volantes llamando a votar a indocumentados?

Hasta el miércoles se desconocía cuándo se grabó el video, quién creó y publicó los volantes, cuánto tiempo permanecieron dentro de los baños portátiles y si algún migrante los vio. El centro de investigación atribuyó el descubrimiento de los volantes a un sitio web que hace publicaciones frecuentes sobre asuntos fronterizos, y cuyo fundador suele presentarse en programas en línea que promueven teorías de conspiración.

Las afirmaciones de que el Centro de Asistencia Matamoros fue el responsable de los volantes fueron compartidas ampliamente por internet, amasando millones de visualizaciones en diversas redes sociales. Surgieron amenazas en un sitio web de partidarios de Trump, en los que se pedía romperle el cuello a Zavala y colgar a los miembros de su organización.

Una serie de investigadores partidistas en internet indagaron los antecedentes del grupo, intentando identificar posibles vínculos con diversas campañas y causas izquierdistas en Estados Unidos. Los volantes hacían una breve mención de la organización humanitaria judía HIAS, a cuya junta directiva solía pertenecer Mayorkas. Esta relación dio pie a acusaciones adicionales de que la HIAS y el gobierno de Biden usan los volantes para amañar las elecciones.

HIAS dijo a la AP que no fabricó los volantes, no respalda su mensaje y no ha alquilado espacios en el Centro de Asistencia Matamoros ni ha tenido relación con el organismo desde 2022.

“Estos volantes son un intento claro de difundir desinformación acerca del trabajo de HIAS para apoyar a los refugiados”, señaló su comunicado.

Ammar Moussa, portavoz de la campaña de Biden, calificó los volantes como desinformación, y dijo que deberían ser calificados como tal en redes sociales y sitios web.

Los representantes republicanos Marjorie Taylor Greene y Dan Bishop mencionaron los volantes durante una audiencia legislativa con Mayorkas el martes, el mismo día que la Cámara de Representantes envió al Senado cargos de juicio político en contra del secretario.

Greene acusó a Mayorkas de “ayudar a organizaciones no gubernamentales a robarse las elecciones a través de su presupuesto”. No hizo una pausa para permitir que él respondiera.

Mayorkas no respondió hasta el momento una solicitud de la AP de comentarios.

Los señalamientos se hicieron virales en internet en momentos en que Trump y otros republicanos aseguran que el incremento en la llegada de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos aumenta el riesgo de que algunas de estas personas que viven sin autorización legal en el país voten ilegalmente.

En Estados Unidos, cuando una persona se registra para votar, confirma —bajo pena de perjurio— que es un ciudadano estadounidense. Varios estados también cotejan dicho registro con bases de datos federales y estatales.

Aunque ha habido ejemplos anecdóticos de extranjeros que han votado, varios estados han examinado su padrón electoral y no han encontrado indicios de números significativos de la participación de extranjeros en elecciones federales. Estudios también han demostrado que la incidencia es extremadamente rara.