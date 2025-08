Town hall de Trump con Latinos en Univision | Trump con tono más amable, pero sin explicar mucho, refuerza las ideas de su campaña

Los "peligros" de la frontera

"La mejor economía de la historia de EEUU"

Del cambio climático a las mascotas de Springfield

Trump: "Lo que sí creo es que no podemos destruir nuestro país (...) En mi administración, tuve el aire más limpio registrado y, sin embargo, no destruí empleos. Tuve la mayor cantidad de empleos de cualquier administración. También tuve el agua más limpia, limpia como el cristal, teníamos el agua más limpia, la más limpia para mí, esos son los factores principales, agua limpia, aire limpio (...). Al mismo tiempo, no podemos destruir nuestro país y estamos compitiendo contra países que no gastan nada en el cambio climático, como China y otros (...). El verdadero calentamiento global del que tenemos que preocuparnos es el nuclear (...). Lo que me preocupa son las armas nucleares de mañana, porque el poder de las armas nucleares, y vamos a terminar con esta administración, si ella llega al poder, terminaremos en una tercera guerra mundial. Ella es tremendamente incompetente. Y si ella asume el poder, Kamala, si entra en el poder, vamos a terminar en una tercera guerra mundial.

Trump: Esto acababa de informarse. Yo solo estaba diciendo lo que se informó, que se informó, y que también comen otras cosas que no se supone que deban comer, pero esto es todo lo que hago, es informar, yo no estuve allí (...). Pero eso ha salido en los periódicos y se ha informado de manera bastante amplia. Diré esto en lo que respecta a Springfield, porque conozco esa situación. Si usted es una ciudad de 52,000 habitantes y ha incorporado a la ciudad a casi 30,000 inmigrantes, si viviera allí, si viviera en Springfield, Ohio, y de repente no pudiera entrar en un hospital, no pudiera llevar a sus hijos a la escuela, no pudiera comprar alimentos, no pudiera pagar el alquiler, porque el gobierno paga el alquiler. Cualquiera de esas cosas, si ocurriera, sería un desastre para usted y no sería feliz.