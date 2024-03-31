Qué tan rezagado va Trump ante Biden en la carrera por los fondos de campaña

Video Biden, Obama y Clinton se reúnen en Nueva York para recaudar dinero para la campaña

La recaudación de fondos de campaña suele ser una cosa constante pero discreta. Es gestionada generalmente mediante comunicaciones directas de mensajes de texto o correos a los potenciales donantes y con elegantes, pero limitadas, galas a las que asisten quienes pueden pagar los miles de dólares que cuesta un puesto en la mesa junto al candidato del momento.

Ocasionalmente, los eventos de recaudación se convierten en eventos de campaña, como ocurrió este jueves con el acto en el Radio City Music Hall de Nueva York, donde el presidente Joe Biden se reunió con los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton en una ceremonia con la que rompieron el récord de recaudación ($26 millones, de acuerdo con datos de la campaña demócrata)

PUBLICIDAD

Ahora el expresidente Donald Trump quiere superar ese techo y recaudar más de $33 millones la próxima semana con una invitación a donantes adinerados a Palm Beach, Florida, donde se encuentra su resort de Mar-a-Lago, de acuerdo con información dada por organizadores de la campaña republicana que citan medios de comunicación.

Trump, adelante en las encuestas y detrás en recaudaciones

Sería una muy necesaria infusión de dinero para las arcas de Trump, quien lleva meses a la saga de Biden y viendo, además, como una buena parte de sus menguantes ganancias se destina a pagar los honorarios legales de los casos judiciales que enfrenta (aunque podría sufragarlo de su propia fortuna).

Su cuenta principal de campaña y el PAC Save America, que ha pagado muchas de sus facturas legales, recaudaron $15.9 millones en febrero y terminaron el mes con más de $37 millones, según documentos presentados ante la Comisión Federal Electoral la semana pasada. Mientras tanto, los demócratas tenían $155 millones disponibles.

"No sólo estamos recaudando los fondos necesarios, sino que también estamos desplegando activos estratégicos que ayudarán a enviar al presidente Trump de regreso a la Casa Blanca y a llevar a los republicanos a la meta", aseguró a la agencia AP el portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung.

Ahora que controla el Comité Nacional Republicano, Trump y su operación política pueden aprovechar los límites de contribución mucho más altos que se aplican a los comités del partido, aunque algunos no están de acuerdo con que esos fondos vayan a ser usados únicamente en la candidatura presidencial (o las cuentas legales del candidato).

PUBLICIDAD

Los candidatos sólo pueden aceptar donaciones máximas de $3,300, pero un nuevo acuerdo conjunto de recaudación de fondos entre su campaña y el RNC, un único donante podría emitir un cheque por poco más de $800,000.

La campaña del expresidente afirma que está recaudando cada vez más dinero: más de $1 millón al día en línea durante seis días seguidos y recaudando casi $11 millones la semana pasada.

Sin embargo, las cuentas no están del todo completas , porque tanto Trump como Biden están recaudando dinero a través de comités independientes, que no presentarán informes hasta mediados de abril. Estos comités transfieren fondos a las campañas, que están en mejores condiciones de pagar salarios y comprar tiempo publicitario a las tarifas más bajas garantizadas a los candidatos.

Mira también: