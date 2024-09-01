Se extiende la polémica tras la atropellada visita de Trump al cementerio de Arlington: muestra comunicado de las familias defendiéndolo

Video Ejército critica a equipo de campaña de Trump por "empujar" a empleada del Cementerio Nacional de Arlington

La campaña de Donald Trump compartió este domingo un comunicado de las familias de militares fallecidos en Afganistán que le invitaron al Cementerio Nacional de Arlington en el que defendieron al candidato republicano y dijeron que la vicepresidenta Kamala Harris es la candidata que politiza el tema.

Con esto se extiende una controversia en la que Trump intenta culpar a Harris y al gobierno de Joe Biden de la caótica retirada estadounidense de Afganistán en 2021, que incluyó un atentado en el que murieron 13 militares estadounidenses. Harris, por su parte, acusó el sábado a Trump de escenificar una “maniobra política” que “faltó al respeto al suelo sagrado” donde están enterrados muchos muertos en la guerra de Afganistán.

Trump y las familias de algunos de los fallecidos en servicio culpan a Harris, como hicieron con Biden antes de que pusiera fin a su candidatura a la reelección, de la muerte de sus seres queridos.

En este nuevo comunicado divulgado por Trump, las familias expresaron que el expresidente honró a sus seres queridos en el cementerio de Arlington. Ese día se produjo un altercado cuando dos miembros del equipo de campaña de Trump "agredieron verbalmente y empujaron" a un funcionario del cementerio que trató de impedirles que grabaran y tomaran fotografías en la Sección 60 del recinto, el área donde se encuentran enterrados los militares que murieron en combate en Afganistán e Irak.

Es un lugar sumamente respetado, al punto que "la ley federal prohíbe las campañas políticas o las actividades relacionadas con las elecciones dentro de cementerios militares, incluyendo la entrada de fotógrafos, creadores de contenido o cualquier otra persona que asista con fines o en apoyo directo de la campaña de un candidato político partidista".

En el comunicado difundido este domingo, algunas de las familias de los soldados que murieron en Afganistán dijeron que el expresidente fue invitado por ellos "a asistir a las solemnes ceremonias conmemorativas del tercer aniversario de la muerte de nuestros hijos”. “Él estaba allí para honrar su sacrificio, sin embargo, la vicepresidenta Harris ha tergiversado vergonzosamente este momento sagrado en una estratagema política”.

Ese día, Trump depositó coronas de flores en honor de la sargento Nicole Gee, el sargento Darin Hoover y el sargento Ryan Knauss, quienes se encontraban entre los 13 miembros del servicio estadounidense y más de 100 afganos que murieron en un atentado perpetrado el 26 de agosto de 2021 en el aeropuerto internacional Hamid Karzai, cuando las fuerzas estadounidenses se retiraban de Afganistán.

Trump agradeció a los familiares su declaración a través de las redes sociales. “Gracias por decir que querían que estuviera con ustedes (...) y tomara fotos, que era su petición, no la mía", escribió.

Algunas de las familias de los caídos en Afganistán arremeten contra Harris

A lo largo del fin de semana, Trump ha utilizado sus cuentas en las redes sociales para distribuir testimonios en video de algunos familiares que firmaron la declaración.

Christy Shamblin, suegra de Gee, dijo en un mensaje de 90 segundos que Trump y sus ayudantes fueron “respetuosos” y un “consuelo” para las familias que se reunieron en Arlington. Luego dirigió directamente sus comentarios a Harris.

“¿Por qué no me devuelve la llamada y me explica por qué considera un éxito la muerte de mi nuera?”. dijo Shamblin. “¿Por qué escoge un día en el que celebramos la muerte de nuestros seres queridos y lo utiliza para menospreciarlos no solo a ellos, sino a nosotros?”.

Shamblin fue uno de los varios miembros de la familia que también hablaron en la Convención Nacional Republicana en julio en nombre de Trump.

Desde que Biden puso fin a su candidatura a la reelección en julio, Trump se ha centrado en Harris y su papel en las decisiones de política exterior. Ha destacado las declaraciones de la vicepresidenta de que ella fue la última persona en la sala antes de que Biden tomara la decisión de retirarse de Afganistán.

La administración de Biden seguía un compromiso y un calendario de retirada que la administración Trump había negociado con los talibanes en 2020.

Una revisión realizada en 2022 por un investigador especial nombrado por el Gobierno concluyó que las decisiones tomadas tanto por Trump como por Biden fueron los factores clave que condujeron al rápido colapso del Ejército afgano y a la toma del poder por los talibanes.

En la campaña de este año, Trump ha dicho que marcharse era lo correcto, pero que la ejecución de la administración Biden fue deficiente.

Biden y la primera dama, Jill Biden, acudieron a la base aérea de Dover en 2021 para la ceremonia de devolución de los restos de los miembros del servicio a suelo estadounidense.

Los Biden se reunieron en privado con familiares en Dover. Junto con los Biden acudieron a la ceremonia varios altos cargos de la administración, entre ellos el secretario de Defensa, Lloyd Austin, el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, y el secretario de Estado, Antony Blinken.

La aparición de Trump se convirtió en polémica después de que funcionarios de Defensa dijeran que su campaña había sido advertida de que no se tomaran fotografías y de que se produjera el altercado entre ayudantes de Trump y un empleado del cementerio.

Desde entonces, la campaña de Trump ha arremetido contra los funcionarios del Pentágono y el asesor clave de la campaña del republicano Chris LaCivita se refirió a los portavoces militares como “piratas informáticos”.

Funcionarios de la campaña de Trump dicen que la campaña tenía permiso para llevar a alguien a tomar video y distribuyeron después imágenes de la visita pese a la prohibición del cementerio de realizar actividades partidistas en el recinto.

