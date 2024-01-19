Tim Scott respalda a Donald Trump días antes de las primarias republicanas de New Hampshire

Video "Algunos no lo quieren, pero sigue siendo el líder": republicanos, divididos ante la aspiración presidencial de Trump

El senador Tim Scott de Carolina del Sur respaldó el viernes al expresidente Donald Trump antes de las primarias de New Hampshire de la próxima semana, un golpe para su colega de Carolina del Sur Nikki Haley, exembajadora de la ONU.

Scott viajó de Florida a New Hampshire para brindar su apoyo a Trump en un mitin en Concord.

"Estados Unidos necesita un presidente que cierre la frontera sur, una al país, proteja la seguridad social y restablezca el orden, y uno que no tenga en cuenta la raza", dijo Scott, uno de los republicanos negros más prominentes, en un efusivo respaldo a su ex rival.

"Necesitamos un presidente que vea a los estadounidenses como una familia estadounidense, y por eso vine al cálido estado de New Hampshire para respaldar al próximo presidente de Estados Unidos, el presidente Donald Trump", dijo Scott en un centro de conferencias en el gélido clima. estado que celebrará la primera primaria el martes.

En mayo pasado, Scott lanzó su propio intento de desafiar a Trump antes de cerrar su esfuerzo unos seis meses después, después de haber tenido problemas para ganar terreno en las encuestas a pesar de las millones invertidas por donantes de alto perfil.

En sus esfuerzos por llevar a cabo una campaña positiva, Scott a menudo fue eclipsado por otros candidatos, particularmente en el escenario del debate, donde parecía desaparecer mientras otros discutían.

Trump aparece con antiguos rivales

En una señal de que el Partido Republicano se está uniendo cada vez más en torno al favorito, Trump ha estado apareciendo en la campaña electoral con varios otros antiguos rivales que lo han respaldado, incluido el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, y el empresario de biotecnología Vivek Ramaswamy.

Sin embargo, a diferencia de esos dos, que se mostraron más reticentes a criticar a Trump mientras competían contra él, Scott criticó en ocasiones al expresidente durante su propia campaña.

Trump dijo que es hora de que el Partido Republicano se una detrás de él y llamó a los votantes de New Hampshire a lograr una victoria decisiva para poner fin a la batalla primaria y permitirle centrar su atención en las elecciones generales.

“Entonces podremos centrarnos en Biden y sus matones”, dijo Trump.

En Concord, sus partidarios esperaron horas en un clima de 17 grados, serpenteando a través del oscuro estacionamiento de un hotel, para ver a Trump en persona el viernes por la noche.

Trump celebró su decisiva victoria en Iowa y despreció a sus rivales. Calificó la caída de DeSantis a un distante segundo lugar como “una de las grandes autodestrucción que creo haber presenciado”. Haley, dijo, “no es capaz de hacer este trabajo”.

¿Scott podría ser el compañero de fórmula de Trump?

Se ha especulado que Scott podría ser una opción de compañero de fórmula para Trump, en caso de que el expresidente gane la nominación republicana. Cuando Scott entró en la carrera en mayo, Trump recibió a su último competidor con los brazos abiertos, deseándole “buena suerte” con una hospitalidad que algunos sugirieron era un reconocimiento de que Trump veía un mayor número de competidores beneficiosos para su propia candidatura.

El respaldo de Scott fue buscado por los principales contendientes restantes en las primarias republicanas, particularmente antes de las primarias del 24 de febrero en Carolina del Sur, que históricamente han sido influyentes en la determinación del eventual nominado.

