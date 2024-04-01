Jacky Rosen lanza los primeros anuncios en español en la carrera por el Senado 2024 en Nevada

Captura de pantalla de anuncio de la senadora demócrata por Nevada Jacky Rosen.

La senadora demócrata por Nevada, Jacky Rosen, lanza este lunes anuncios de campaña en español, los primeros en español para ser difundidos en televisión y medios digitales en su carrera para lograr la reelección del escaño del Senador por Nevada que ocupa desde 2019.

El primer anuncio destaca lo que la campaña describe como “el camino poco tradicional” de Rosen hacia el cargo y su trabajo en le Senado para reducir costos como vivienda y medicamentos recetados para familias trabajadoras de Nevada.

“Jacky Rosen tiene un sólido historial de lucha por los trabajadores latinos de Nevada en el Senado, enfrentándose a intereses especiales y corporaciones gigantes para reducir los costos para nuestras familias”, dijo Erika Herrera, directora política de Rosen para Nevada en un comunicado enviado a Univision Noticias.

“Jacky comprende la importancia y el poder de la comunidad latina en Nevada, y esta importante inversión en medios en español es un reflejo de los esfuerzos continuos de nuestra campaña para interactuar temprana y consistentemente con los votantes latinos que decidirán las elecciones de 2024”.

El anuncio, titulado 'Un camino diferente', hace un breve repaso de la historia de vida de la senadora, desde sufragarse sus estudios universitarios hasta la pausa que tuvo que hacer para cuidar a sus padres.

La pieza destaca el trabajo de Rosen en el Senado y su contribución en la lucha por abaratar los costos de las medicinas, particularmente la rebaja del precio de la insulina a $35



Con los nuevos anuncios en español la campaña de Rosen busca movilizar a la comunidad latina de Nevada, que representa casi el 20% del electorado, lo que la convierte en un sector decisivo en las elecciones 2024.