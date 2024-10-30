Cambiar Ciudad
Kamala Harris

Kamala Harris apela a la música para atraer a los votantes latinos en los cruciales estados péndulo

Con un anuncio radial a ritmo de cumbia y la presentación en eventos de campaña con Los Tigres Del Norte y Maná en Las Vegas, la campaña de la candidata demócrata busca movilizar a los hispanos, sobre todo a los que quedaron ofendidos con recientes comentarios en el mitín de Donald Trump en Nueva York.

Por:
Univision
Video “Está hablando de compatriotas”: Obama critica los insultos a Puerto Rico en el mitin de Trump

La campaña de la vicepresidenta Kamala Harris apela a los votantes latinos de los estados péndulo con un sonoro anuncio radial con un jingle de 30 segundos en español y a ritmo de cumbia.

El anuncio radial denominado ‘ El Hit’ se emitirá en las estaciones de radio en español hasta el día de las elecciones, pidiéndole en español a los oyentes que voten por Harris el próximo 5 de noviembre.

El nuevo anuncio radial es parte de una histórica inversión de $3 millones de la campaña de Harris en la radio en español y se basa en los esfuerzos de la campaña para involucrar y movilizar a los votantes latinos en este ciclo electoral.

La campaña de Harris también anunció que el jueves que “ varios artistas latinos se unirán a la vicepresidenta Harris para actuar y hablar en los eventos "When We Vote We Win" (Cuando votamos, ganamos), incluidas las populares bandas mexicanas Los Tigres Del Norte en Phoenix, Arizona y Maná en Las Vegas, Nevada”.

Ese mismo día, la artista puertorriqueña Jennifer López se unirá al mitin de Harris en Las Vegas para expresar por qué apoya a la vicepresidenta para la presidencia.

Música y desagravios

Los votantes hispanos, y en especial los puertorriqueños, fueron el blanco de insultos racistas en el reciente mitin de cierre de campaña del expresidente Donald Trump en el Madison Square Garden de Nueva York, en el que uno de los participantes se refirió a Puerto Rico como una “isla flotante de basura”. Trump se ha negado a pedir disculpas por los insultos.

El martes Harris participó en una entrevista con Rumbia 106.1, una estación de radio en español de Filadelfia, donde expuso su agenda de oportunidades para los puertorriqueños y los latinos en la isla y en todo el país.

Como parte de la estrategia de Harris en las radios en español, el gobernador Tim Walz, candidato demócrata a la vicepresidencia, concedió una entrevista a Radio Bilingüe, mientras que el segundo caballero Dough Emhoff fue entrevistado en El Free-Guey Show de Univisión.

Según la campaña de Harris, el compañero de fórmula de la vicepresidenta y su esposo, “destacaron la visión positiva de la vicepresidenta Harris, que garantiza que todos tengan una oportunidad justa de alcanzar su sueño americano, y la importancia del voto latino”.


