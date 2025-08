Informe del Congreso: Trump cobró tarifas exorbitantes al Servicio Secreto por el uso de su hotel en Washington

Sobreprecios para el gobiernos federal y descuentos para otros

“El Sr. Trump ha dejado en claro que no solo se negará a desinvertir en sus empresas en una posible presidencia futura, sino que buscará multiplicar las oportunidades de comercializar la Oficina Oval para su enriquecimiento personal, convirtiendo miles de empleos de la administración pública en puestos clientelares”, dijo el demócrata de mayor rango en el Comité de Supervisión, el representante por Maryland, Jamie Raskin.

“El hotel del presidente Trump no solo le cobraba al Servicio Secreto mucho más que las tarifas autorizadas por el gobierno federal, sino que también le cobraba a la agencia mucho más que a cientos de otros clientes, incluidos miembros de una familia real extranjera y un interés comercial chino”, afirma el informe.

El informe también señala que el 28 de noviembre de 2017, “se aprobó una exención para una tarifa de habitación de $600 cuando la tarifa diaria oficial para ese mes era de solo $201. Los registros de habitaciones que Mazars presentó al Comité muestran que, esa misma noche, el Trump International Hotel en Washington, D.C. alquiló más de 80 habitaciones a tarifas inferiores a $600 por habitación, incluido el alquiler de una docena de habitaciones a Inner Mongolia Yitai Coal Co., Ltd., una corporación privada con sede en China, por $338.85 cada una.