El sorpresivo apoyo de los reguetoneros Anuel AA y Justin Quiles a Trump, el expresidente que quiso "vender" Puerto Rico tras la tragedia del huracán María

Los dos reguetoneros se encontraron con Trump en el aeropuerto de Johnstown, en Pennsylvania, la localidad en la que estaba programado el mitin, y se saludaron con un apretón de manos y un breve intercambio de palabras en la misma pista.

Luego, Trump posó con Anuel AA y Justin Quiles para unas fotografías en las que usaron la característica gorra roja con el mensaje 'Make America Great Again' y también una versión blanca con el mensaje 'Make Puerto Rico Great Again', informaron agencias.

'Make America Great Again' ha sido la frase popularizada bajo las siglas MAGA, el lema de campaña de Trump que identifica a sus seguidores más acérrimos.

El rapero puertorriqueño Anuel AA (izquierda) se une al candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, durante un mitin de campaña en el 1st Summit Arena en el Cambria County War Memorial el 30 de agosto de 2024 en Johnstown, Pennsylvania. Imagen Chip Somodevilla/Getty Images



Los reguetoneros terminaron de posicionarse durante el mitin, en el que intervinieron.

"Todos lo sabemos. El mundo lo sabe. Todos lo han experimentado. El mejor presidente que el mundo ha visto, que jamás el país ha visto. Su nombre es presidente Trump", afirmó Anuel AA.



"Hablé personalmente con él. Quiere ayudar a Puerto Rico a crecer y tener éxito como país. Así que mantengámonos firmes y unidos. Todos debemos recordar que todo lo que él quiere es seguir ayudando a los latinos en Estados Unidos", añadió.

Además dijo que Puerto Rico "ha pasado por mucho" desde que Trump no es presidente y criticó al actual mandatario, el demócrata Joe Biden, porque en su opinión "prometió y prometió".

Durante el mandato de Trump, Puerto Rico vivió una de las mayores tragedias de su historia: el huracán María, que dejó decenas de miles de muertos y la isla a oscura por meses.

Trump tardó en visitar la isla y durante su primera visita, fue cuestionado por lanzar rollos de papel toalla a damnificados de la tormenta.

Su reacción generó polémica desde el momento en el que visitó la isla en 2017, cuando aseguró que ese desastre no era "una catástrofe real", como sí lo fue Katrina en 2005 en Louisiana.

En septiembre de 2018, el gobernante desencadenó otra fuerte controversia al negar que el huracán María provocara casi 3,000 muertes, como indicó un informe académico respaldado por las autoridades puertorriqueñas, y al acusar sin pruebas a los demócratas de manipular esa cifra para hacerle quedar mal.

Por su parte, Justin Quiles dijo: "Te apoyo porque siento que eres el presidente más honesto que hemos tenido. Es verdad, dices las cosas como son, no lo que crees que la gente quiere escuchar. Y eso es muy importante".

El reguetonero, nacido en Connecticut, pero criado en la isla, también compartió una fotografía en sus redes sociales con la gorra blanca con la firma de Trump en la visera.