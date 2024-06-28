El NYT llama a Biden a retirarse de la candidatura: ¿están los demócratas a tiempo para buscar un reemplazo?

Tras el primer debate televisado entre el presidente Joe Biden y su predecesor Donald Trump, el consenso parece ser que el titular de la Casa Blanca no tuvo una buena noche y que su desempeño no cubrió las expectativas puestas sobre él.

Al inicio del debate, Biden, de 81 años de edad, hablando en una voz muy baja, ronca y a veces inteligible incurrió en varios tropiezos y pausas incómodas que marcaron el tono e hicieron que muchos demócratas comenzaran a sopesar si el partido debería buscar una alternativa a su candidatura presidencial.

“No soy la única a quien se le está rompiendo el corazón en este momento. Hay mucha gente que vio esto esta noche y sintió muchísimo por Joe Biden”, dijo la exsenadora demócrata Claire McCaskill en MSNBC. "No sé qué se puede hacer para solucionar esto" agregó.

"Se hizo más fuerte a medida que avanzaba el debate, pero en ese momento creo que el pánico ya había comenzado", dijo en CNN el exjefe de estrategia de campaña del expresidente Barack Obama, David Axelrod, quien luego anticipó que “habrá discusiones sobre si (Biden) debería continuar".

El cuestionamiento llegó a tal punto que, en un editorial sin precedentes, el influyente diario progresista estadounidense The New York Times llamó este viernes a Biden a bajarse de la carrera para un nuevo mandato.

El periódico, uno de los medios de comunicación con más poder en la opinión pública del país en inglés, dijo que retirarse de la candidatura "es el mayor servicio que el presidente puede ahora realizar a un país al que ha servido tan noblemente por tanto tiempo".

El Times consideró que Biden falló en la prueba de convencer al público de EEUU de su capacidad para el cargo y que dado los riesgos que implicaría el regreso de Trump a la Casa Blanca, debería apartarse de la candidatura y dejar su lugar a una mejor opción.

La campaña del presidente afirmó este viernes que no existe “ningún fundamento” para afirmar que el mandatario abandonará la contienda presidencial pese al desempeño que tuvo en el debate de este jueves.

El vocero Seth Schuste dijo a la cadena estadounidense CNN que no existe ninguna indicación de que los votantes “estén de acuerdo” con quienes hablan de una posible salida de Biden de la contienda.

El equipo de la campaña de Biden también afirmó que el presidente se mantiene firme en su intención de participar en el segundo debate presidencial programado para septiembre.

Biden se mostró más enérgico este viernes en un mitin electoral en Carolina del Norte, en el que se refirió el tema de su edad y a las dudas que dejó su debate del jueves.

"Sé que no soy un hombre joven, para decir lo obvio. Ya no camino con tanta facilidad como antes. No hablo con tanta facilidad como antes, no debato tan bien como antes, pero sí sé lo que hago bien: sé decir verdad, distingo el bien del mal, sé cómo hacer este trabajo", dijo.

Biden dijo a sus seguidores en la ciudad de Raleigh, Carolina del Norte, que aunque su habilidad para debatir tampoco es tan buena como antes, “hay mucho en juego” en la elección del 5 de noviembre.

Añadió que, por ese motivo, se comprometía a continuar el trabajo que comenzó en la presidencia y a defender “la libertad” en el mundo y enfrentar a líderes como el presidente ruso, Vladimir Putin, y “no ceder” a sus demandas.



Sin embargo, si por algún motivo Biden cambiara de opinión y decidiera salirse de la contienda, ¿cuáles son los escenarios?

Una situación sin precedentes

Nunca en la historia de la política reciente de estadounidense se ha planteado la necesidad de reemplazar al virtual candidato de uno de los grandes partidos políticos, después de que este haya asegurado una gran mayoría de los delegados para lograr la nominación a la presidencia.

El ejemplo más cercano es el del entonces presidente Lyndon Johnson, quien anunció que no buscaría ni aceptaría la nominación presidencial del Partido Demócrata para las elecciones de 1968, enfrentado a una creciente impopularidad por la guerra en Vietnam.

Johnson, sin embargo, hizo el anuncio en marzo antes de la celebración de muchas primarias, y a diferencia de Biden, quien cuenta con el 99% de los delegados para la próxima convención demócrata, aún no contaba con el apoyo suficiente para ser nominado.

El tiempo apremia

Los demócratas tienen muy poco tiempo para tomar una decisión.

El Comité Nacional Demócrata acordó adelantar la nominación legal de Biden para antes de la Convención Nacional Demócrata, que abrirá sus puertas el 19 de agosto a fin de cumplir con los plazos establecidos en las leyes de Ohio para que Biden pueda aparecer en la boleta electoral de ese estado.

La verdadera nominación de Biden ocurrirá a través de un “pase de lista‘’ telefónico cuya fecha no ha sido determinada, pero que será antes del 7 de agosto, que es la fecha límite para inscribir a un candidato presidencial en Ohio, convirtiendo la convención en una celebración sin valor legal.

¿Podría Biden renunciar o no aceptar la nominación presidencial demócrata?

Sí. En ese caso, la decisión sobre quién lo reemplazaría sería tomada por el Comité Nacional Demócrata.

La vicepresidenta Kamala Harris es la opción más lógica; pero su elección no estaría asegurada y probablemente tendría que enfrentar las aspiraciones de populares demócratas de alto perfil como el gobernador de California, Gavin Newsom, el gobernador de Pennsylvania, Josh Shapiro o la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer.

Sin embargo, Harris, que no cuenta con suficiente popularidad, es la única que podría utilizar la enorme cantidad de dinero que la campaña de Biden ha acumulado de cerca de $212 millones a finales de mayo, mientras que cualquier otro candidato debería comenzar de 0.

La campaña de Biden y el Partido Demócrata ya han gastado conjuntamente cerca de $346 millones tratando de reelegir a Biden y cualquier otro candidato necesitaría de una inversión extraordinariamente alta para el arranque de su candidatura.

¿Puede el Partido Demócrata reemplazar a Biden sin su consentimiento?

En teoría, los delegados podrían abandonar a Biden en masa, ya que a diferencia de los delegados republicanos que están ligados al candidato en la convención, los demócratas solo deben “reflejar a buena conciencia los sentimientos de quienes los eligieron”, según las reglas que los rigen.

Los estatutos del partido también permiten el reemplazo del candidato en caso de una vacante por casos como su fallecimiento, dimisión o incapacitación.

Aunque ninguna de las dos son inconcebibles, ambas maniobras sin la participación de Biden serían sumamente difíciles de lograr y tendrían consecuencias traumáticas para el Partido Demócrata, y sus posibilidades de retener la Casa Blanca en las elecciones generales de 2024.

También es improbable que sean consideradas seriamente por el partido. El actual presidente del Comité Nacional Demócrata, Jaime Harrison, es un aliado de larga data de Biden, quien lo designó directamente para la posición.

