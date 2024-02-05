Por qué Biden asegura que habrá un futuro "de pesadilla" si gana Trump

Video Biden le lleva ventaja a Trump entre votantes independientes, ¿podrá el republicano remontar esta diferencia?

En una gira previa a las elecciones primarias demócratas de Nevada, el presidente Joe Biden insistió en que una segunda presidencia de Donald Trump sería una "pesadilla" para el país, mientras instaba a los demócratas a votar por él en los comicios del martes.

Biden comenzó una gira de campaña en Nevada el fin de semana con un acto de recaudación de fondos en el que se centró en la larga historia de declaraciones provocadoras de Trump: su descripción de los insurrectos del 6 de enero como "rehenes", sus comentarios sobre que un exmando militar merece ser ejecutado, su apodo de "perdedores" para soldados caídos en combate, su deseo de ser un "dictador" en su primer día de mandato o su promesa de tomar represalias desde el primer día de un eventual nuevo mandato.

Biden acudió a un centro comunitario en una zona de Las Vegas con mayoría de población negra, donde dijo ante un público de varios cientos de personas que "ustedes serán el motivo por el que haremos que Donald Trump sea un perdedor de nuevo".

El presidente añadió que las apuesta eran muy altas cuando se enfrentó a Trump en 2020. "Pensé que lo que hacía a Estados Unidos los Estados Unidos estaba en peligro" y que son aún mayores ahora que parece que se repetirá el duelo.

Biden hace campaña ante de las elecciones primarias de Nevada

En una vivienda privada en Henderson, Nevada, dijo a los donantes que si acudían a Washington les enseñaría la mesa de comedor donde Trump, según sus excolaboradores, se pasó horas absorto ante un televisor mientras los insurrectos a los que había arengado en un discurso asaltaban el Capitolio el 6 de enero de 2021.

Biden fue igualmente directo al repasar su legado en otro mitin, en el que pidió a los votantes que "imaginen la pesadilla de Donald Trump".

El vocero de campaña de Trump Steven Cheung respondió que Biden "ha sido una pesadilla para el país en apenas tres cortos años en la Casa Blanca, y no hay manipulación que haga que los estadounidenses olviden toda la miseria y la destrucción que ha traído".

En las primarias presidenciales demócratas de Nevada, Biden enfrenta la oposición simbólica de la escritora Marianne Williamson y una serie de aspirantes relativamente poco conocidos.

Primarias de Nevada como laboratorio de las generales de noviembre

En noviembre de 2020 ganó en Nevada por menos de 3 puntos porcentuales. Pero en esta ocasión acudió al estado también para movilizar a los votantes de cara a la campaña del otoño.

El estado, conocido principalmente por su industria de casinos y hostelería, suele caracterizarse por un resultado dividido y difícil de prever. Tiene una población que se traslada con frecuencia, de clase trabajadora y grandes comunidades latina, filipina, chino estadounidense y negra.

También hay una gran brecha entre las zonas urbanas y rurales, y más del 88% de los votantes registrados activos —y buena parte de su fuerza política— se concentran en los dos condados más poblados, que incluyen las áreas metropolitanas de Las Vegas y Reno.

El presidente también ha defendido el derecho al aborto y hace poco organizó su primer gran mitin en Virginia, donde el tema movilizó a los demócratas, que tomaron el control de la Cámara de Delegados del estado.

Biden también defiende su gestión económica y alega que sus políticas han creado millones de empleos, combatido el cambio climático y mejorado la competitividad estadounidense en el extranjero. Sin embargo, los sondeos sugieren que muchos votantes no atribuyen el mérito a su gobierno.