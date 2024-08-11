En qué se parecen y diferencian Tim Walz y JD Vance, candidatos a vicepresidente de EEUU

Video La carrera de Tim Walz antes de convertirse en compañero de fórmula de Kamala Harris

“Históricamente, la elección de un vicepresidente no hace ninguna diferencia. Estás votando por el presidente”, dijo Donald Trump cuando le preguntaron hace unos días si su número dos en la campaña, JD Vance, estaría listo desde el primer día.

“Puedes tener un vicepresidente que sea sobresaliente en todos los sentidos, y creo que JD lo es. Creo que todos ellos (los precandidatos) lo habrían sido. Pero no estás votando de esa manera. Estás votando por el presidente. Estás votando por mí”, agregó, dejando claro una visión más secundaria sobre la figura del vicepresidente que ha sido compartida históricamente por muchos estadounidenses.

PUBLICIDAD

Este año, sin embargo, podría ser distinto. A la vista está la gran expectativa que los demócratas habían causado hasta que el martes pasado anunciaron finalmente que Tim Walz, gobernador de Minnesota, será el candidato a vicepresidente que competirá en las elecciones junto a Kamala Harris.

Aunque los republicanos tardaron apenas minutos en dedicar un sinfin de críticas a Walz, lo cierto es que el aspirante demócrata comparte similitudes con Vance. Por ejemplo, ambos del Medio Oeste, por lo que sus partidos confian en que puedan atraer votos de las clases trabajadoras de este cinturón industrial.

Sin embargo, las diferencias o contrastes entre el perfil de ambos candidatos a vicepresidente de Estados Unidos son probablemente más que sus similitudes. Estos son algunos de los puntos que tienen en común y que los separan:

¿Qué origen comparten Vance y Walz como candidatos a vicepresidente de EEUU?

Vance y Walz comparten lugar de origen al provenir ambos del Medio Oeste —el demócrata nació en Ohio y Walz en Nebraska, para mudarse después a Minnesota en los 90—, una región en el noreste de Estados Unidos clave de cara a las próximas elecciones.

Trump no ha ocultado su interés por obtener la victoria que perdió en 2020 en estados como Michigan y Wisconsin. También apunta a la tradicionalmente demócrata Minnesota, gobernada hasta ahora por Walz.

La presidenta del Partido Demócrata de Ohio, Liz Walters, destacó precisamente la conexión de Walz con esta región. “El gobernador Walz es un conocido luchador por las familias trabajadoras que ha pasado su tiempo en el cargo, consolidando a Minnesota como un estado líder en derechos de aborto, derechos de los trabajadores y muchos más. Espero verlo representar a los demócratas del Medio Oeste cuando salga a la campaña electoral con la vicepresidenta Harris”, dijo en un comunicado.

PUBLICIDAD

“Él sabe lo que es establecer una visión audaz para el futuro y cumplir esas promesas. El contraste en esta carrera es claro entre el gobernador Walz y JD Vance, cuya visión del futuro solo lo incluye a él mismo”, agregó.

Sin embargo, el presidente del Partido Republicano de Ohio, Alex M. Triantafilou, dijo en cambio que Walz “ha sido, y seguirá siendo, un sello de aprobación para la agenda radical de Kamala Harris y Joe Biden que ha aplastado a las familias de clase media de Ohio”.

También definió al recién elegido candidato a vicepresidente como “un gobernador de extrema izquierda y desfasado de la realidad que no se preocupa por los estadounidenses comunes”.

¿En qué se diferencian las trayectorias de Vance y Walz?

Pese a su origen compartido, la formación y trayectoria de Vance y Walz hasta llegar a la política tienen poco que ver y marcan probablemente uno de sus mayores contrastes.

El demócrata creció en un área rural de Nebraska y se licenció en Ciencias Sociales en una universidad del mismo estado. Después sería profesor y entrenador de fútbol en una escuela secundaria.

Además, también estuvo durante 24 años en la Guardia Nacional del Ejército y fue sargento mayor, lo cual es quizá una de sus pocas similitudes con Vance, quien se enlistó en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos y sirvió en la guerra contra Irak.

Por lo demás, el candidato republicano se graduó en la Universidad Estatal de Ohio y en la Facultad de Derecho de Yale. Pero fue en 2016 cuando saltó a la fama al publicar el libro de memorias ‘Hillbilly Elegy’, que luego convirtieron en película en Netflix.

PUBLICIDAD

Así, aunque su equipo de campaña se empeña en destacar que Vance nació y creció en una ciudad manufacturera estadounidense de Ohio y en el seno de una familia “de clase media y trabajadora”, Walz trató de marcar distancia entre los perfiles personales y profesionales de ambos.

"Como toda la gente normal, crecí en el corazón del país", dijo este martes en su primer mitin junto a Harris, en el que destacó de Vance que "estudió en Yale, su carrera fue financiada por multimillonarios de Silicon Valley y luego escribió un 'best seller' criticando a esa comunidad". "No puedo esperar a debatir con este chico", afirmó Walz, quien tiene 20 años más que su rival republicano.

¿Cuál es la experiencia política de Vance frente a la de Walz?

Otra de las grandes diferencias entre ambos es en lo que respecta a su experiencia en cargos públicos. Según Steve Benen, colaborador político en MSNBC, Vance “es el candidato a vicepresidente con menos experiencia de ambos partidos en casi nueve décadas”. No fue hasta 2022 que Vance comenzó oficialmente su carrera política al ser elegido senador por su Ohio natal, un cargo en el que “nunca ha aprobado un proyecto de ley ni ha ayudado a dirigir un comité como presidente o miembro de alto rango”, destaca el periodista.

Probablemente, la falta de experiencia no debe ser vista por Trump como una desventaja, dado que él mismo llegó en 2017 a la Casa Blanca como “el presidente con menos experiencia en la historia de la nación” tras una vida dedicada al mundo empresarial y como personalidad de televisión, pero sin ninguna experiencia en cargos públicos.

PUBLICIDAD

En cambio, Walz estuvo por 12 años en el Congreso tras lograr un escaño en 2006 por Minnesota en la Cámara de Representantes, donde abogó especialmente por las causas de los veteranos de guerra. De hecho, llegó al Capitolio tras lograr el apoyo de la mayoría de votantes de un distrito rural que tradicionalmente había sido dominado por los republicanos. Desde 2018, funge como gobernador estatal y actualmente se encuentra en su segundo mandato.

“O dicho de otra manera, Trump eligió a uno de los compañeros de fórmula con menos experiencia en la historia de Estados Unidos, y Harris eligió a uno de los compañeros de fórmula con más experiencia en la historia de Estados Unidos”, resume Benen.

Sin embargo, “el hecho de que tengas X años de experiencia no significa que estés listo y el hecho de que tengas muy poca no significa que no estés preparado para el escenario nacional”, subrayó Joel Goldstein, académico vicepresidente de la Universidad de St. Louis, en declaraciones al medio USA Today.

¿Qué diferencia las propuestas de Vance y Walz y cómo se alinean con las de sus partidos?

En cuanto a propuestas y cuestiones ideológicas, ambos candidatos están generalmente alineados con las de sus aspirantes a presidente, Harris y Trump.

En lo que respecta al aborto, por ejemplo, Vance ha sido un firme opositor. Sin embargo, ha respaldado la posición pública del expresidente republicano de dejar las decisiones sobre sus restricciones a los estados del país.

Walz, por su parte, concuerda con Harris en garantizar los derechos reproductivos. La semana pasada, el demócrata compartió con miles de personas que asistieron a un mitin en Filadelfia las dificultades que pasó junto a su esposa para tener descendencia, para lo que recurrieron a programas de salud reproductiva como la fertilización in vitro.

PUBLICIDAD

Vance, en cambio, se ha mostrado en contra de estos métodos de reproducción asistida y provocó una gran polémica cuando salieron a la luz declaraciones en los que criticaba a las personas sin hijos y definía a los demócratas "un montón de señoras sin hijos y amantes de los gatos".

Esta y otras polémicas protagonizadas por el senador de Ohio llevó a pensar a muchos republicanos si Vance, quien inicialmente fue visto por algunos como un posible complemento más moderado a las posturas más radicales de Trump, acabaría sumando o supondrá un lastre para las aspiraciones presidenciales del partido.

Walz, por su parte, trae consigo una vasta experiencia ejecutiva que complementa la de Harris, cuya carrera se desarrolló principalmente en las ramas judicial y legislativa tras iniciarse como fiscal en las salas de los tribunales de San Francisco. Además, presume también de haberse ganado el voto de miles de personas conservadoras con medidas que parecen haber logrado la aprobación por igual de demócratas y conservadores.

Por ejemplo, fue el primer gobernador que promulgó una ley estatal garantizando el derecho al aborto después de que la Corte Suprema revocara Roe v. Wade; estableció verificación de antecedentes universales para la compra de armas, estableció del costo de la insulina a $35, eliminó las tarifas inesperadas o ‘basura’ en el estado e instituyó licencias pagadas para que los padres puedan cuidar de sus familias enfermas sin perder su trabajo.

Mira también: