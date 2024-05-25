Video ¿Por qué había una bandera invertida en la casa del juez Samuel Alito? Analizamos la polémica en Línea de Fuego

El juez conservador de la Corte Suprema de Estados Unidos, Samuel Alito, está envuelto en una segunda controversia sobre una bandera... esta vez por una que en los últimos años ha llegado a simbolizar simpatías con el movimiento nacionalista cristiano y la falsedad sobre un fraude en las elecciones presidenciales de 2020.

El periódico The New York Times reportó que en el verano pasado una bandera que decía "Un llamado al Cielo" ondeó frente a la casa de vacaciones en la playa de Alito en Nueva Jersey. El diario obtuvo imágenes que la muestran en diferentes fechas en julio y septiembre de 2023.

Antes de eso, el mismo periódico reportó que en la casa del magistrado, una bandera de Estados Unidos ondeaba al revés frente a su propiedad en Alexandria, Virginia, menos de dos semanas después del violento asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021por parte de partidarios del expresidente Donald Trump.

Una bandera que dice "Una apelación al cielo" de seguidores de Donald Trump, el 15 de septiembre de 2020, en Filadelfia. El juez de la Corte Suprema Samuel Alito está envuelto en una nueva controversia sobre esta bandera flameando en su casa. Imagen Michael Perez/AP



Algunos de los atacantes del asalto al Congreso portaban la bandera estadounidense invertida o la bandera de “Un llamado al Cielo”, que muestra un pino verde sobre un campo blanco.

Esto ha despertado dudas sobre la imparcialidad de Alito y su capacidad para decidir objetivamente los casos actualmente ante el tribunal relacionados con los atacantes del 6 de enero y los intentos de Trump de anular los resultados de las elecciones de 2020. Alito no ha comentado sobre la bandera en su casa de verano.

Aquí está la historia y el simbolismo actual de la bandera “Apelación al Cielo”.

¿Cuáles son los orígenes de la bandera?

Ted Kaye, secretario de la Asociación Vexilológica de América del Norte, que estudia las banderas y su significado, dijo a la agencia AP que la pancarta "Apelación al cielo" data de la Guerra Revolucionaria.

Seis goletas equipadas por George Washington para interceptar barcos británicos en el mar enarbolaron la bandera en 1775 mientras navegaban bajo su mando. Se convirtió en la bandera marítima de Massachusetts en 1776 y permaneció así hasta 1971, dijo.

Según Americanflags.com, el pino de la bandera simbolizaba la fuerza y la resistencia en las colonias de Nueva Inglaterra, mientras que las palabras "Apelación al cielo" surgían de la creencia de que Dios libraría a los colonos de la tiranía.

¿Cómo ha cambiado la simbología de la bandera?

Hay razones diferentes por las que la gente enarbola hoy banderas de “Un llamado al Cielo”, dijo Jared Holt, analista senior del Institute for Strategic Dialogue, un grupo de expertos con sede en Londres que estudia la desinformación, el odio y el extremismo online.

Algunos se identifican con un movimiento “patriota” que está obsesionado con los Padres Fundadores y la Revolución Americana, dijo. Otros se adhieren a una cosmovisión nacionalista cristiana que busca elevar el cristianismo en la vida pública.

"No está muy claro cuál de esas razones sería precisa" en esta situación, dijo Holt. Pero calificó la exhibición afuera de la casa de Alito como “alarmante”, diciendo que quienes enarbolan la bandera a menudo abogan por “formas de gobierno más intolerantes y restrictivas alineadas con una filosofía religiosa específica”.

La bandera "Un llamado al Cielo" estaba entre varias pancartas que portaban los atacantes del 6 de enero, quienes también llevaban pancartas religiosas que simbolizaban el movimiento nacionalista cristiano blanco, la bandera confederada y la bandera amarilla de Gadsden, con su serpiente de cascabel y "No te metas conmigo”, dijo Bradley Onishi, autor de "Preparación para la guerra: la historia extremista del nacionalismo cristiano blanco".

¿Y que tiene que ver con la bandera el republicano Mike Johnson?

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, tiene colgada la bandera en el pasillo frente a su oficina, junto a la bandera de su estado natal, Luisiana. Dijo que la ha usado “desde que tengo uso de razón”.

El republicano Johnson dijo a la agencia de noticias que no sabía que la bandera había llegado a representar el movimiento "Stop the Steal", movilizados por los seguidores de Trump negacionistas de las elecciones.

“Nunca había oído eso antes”, dijo.

Johnson encabezó una de las impugnaciones legales de Trump en las elecciones de 2020, defendió la bandera y su uso continuo a pesar del simbolismo moderno que la rodea. “ Siempre he usado esa bandera desde que tengo uso de razón, porque estaba muy enamorado del hecho de que Washington la usara”, dijo Johnson. “La bandera del 'Llamado al Cielo" es una parte crítica e importante de la historia estadounidense".

Y añadió: “La gente hace mal uso de nuestros símbolos todo el tiempo. Él Eso no significa que ya no usemos los símbolos”.

Johnson se negó a evaluar la situación de Alito sobre la bandera invertida de EEUU, pero calificó de “artificiales” las críticas a la bandera del "Llamado al Cielo".

"Es una tontería", dijo.

¿Alito debería recusarse?

La líder demócrata de la Cámara de Representantes, Katherine Clark, de Massachusetts, dijo en un comunicado que la exhibición de la bandera “Un llamado al Cielo” en una casa de Alito “no era simplemente otro ejemplo de extremismo que ha superado al conservadurismo. Esto es una amenaza al Estado de derecho y una grave violación de la ética, la integridad y el juramento del juez Alito”.

Pidió a Alito que se abstenga de cualquier caso relacionado con el 6 de enero y el expresidente Trump.

Hay una clara diferencia entre el presidente de la Cámara de Representantes que exhibe la bandera afuera de su oficina y un juez de la Corte Suprema que la ondea y la bandera estadounidense al revés afuera de su casa mientras el tribunal decide casos que involucran temas que esas banderas han llegado a simbolizar, dijo Alicia Bannon, directora del Programa Judicial del Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York.

Las acciones de Alito no “simplemente cruzan la línea”, dijo, sino que van más allá. Alito y el Tribunal se negaron a responder a las solicitudes de comentarios sobre cómo llegó a ondear la bandera y qué pretendía expresar. Alito ha dicho que su esposa izó brevemente la bandera estadounidense al revés durante una disputa con vecinos y que él no tuvo participación en ella.

Un nuevo golpe para la reputación de la Corte Suprema

La Corte Suprema ya estaba bajo fuego mientras considera casos sin precedentes contra Trump y algunos de los acusados por el ataque al Capitolio.

Una cuestión que está en el centro de la controversia es que el Tribunal Superior no tiene que adherirse a los mismos códigos de ética que guían a otros jueces federales. La Corte Suprema llevaba mucho tiempo sin su propio código de ética, pero adoptó uno en noviembre de 2023 ante las críticas sostenidas por viajes no revelados y obsequios de benefactores ricos a algunos jueces, incluido Alito. Sin embargo, el código carece de medios para hacer cumplir la ley.

El código federal de ética judicial no prohíbe universalmente a los jueces participar en actividades no partidistas o religiosas fuera de su cargo. Pero sí dice que un juez “no debe participar en actividades extrajudiciales que menoscaben la dignidad del cargo de juez, interfieran con el desempeño de sus deberes oficiales” o “reflejen negativamente la imparcialidad del juez”.

Jeremy Fogel, director ejecutivo del Instituto Judicial de Berkeley de la Facultad de Derecho de Berkeley de la Universidad de California, dijo que las revelaciones de la bandera generan dudas sobre si Alito puede ser imparcial en cualquier caso relacionado con el 6 de enero o Trump.

“Exhibir esas banderas en particular crea al menos la apariencia de que la justicia está dando muestras de estar de acuerdo con esos puntos de vista en un momento en que hay casos ante el tribunal donde esos puntos de vista son relevantes”, dijo.

Una encuesta de AP/NORC de marzo encontró que solo alrededor de una cuarta parte de los estadounidenses piensa que la Corte Suprema está haciendo un trabajo bastante bueno o muy bueno en la defensa de los valores democráticos. Alrededor del 45% piensa que está haciendo un trabajo algo o muy malo.