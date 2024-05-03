Las 4 claves del testimonio de Hope Hicks, la exportavoz de Trump, durante el juicio penal al expresidente en Nueva York

Video Juicio penal contra Trump: qué busca la fiscalía con el testimonio de Hope Hicks, exasesora del expresidente

Hope Hicks, quien trabajó en la campaña del expresidente Donald Trump de 2016 y fue su directora de comunicación en la Casa Blanca hasta 2018, subió este viernes durante casi tres horas al estrado en el juicio contra su antiguo jefe en Nueva York y contó cómo fue su carrera a la Casa Blanca.

Los fiscales fueron los primeros en interrogar a Hicks y, pese a que la exportavoz de Trump dijo estar nerviosa, no lo mostró en sus respuestas; no obstante, rompió a llorar en cuanto la defensa tomó el interrogatorio.

Hicks, que alguna vez fue uno de los confidentes más cercanos de Trump, brindó a los jurados una visión de las caóticas consecuencias de la publicación de una polémica cinta en la que Trump describía tocamientos a mujeres sin su consentimiento.

También dio detalles de lo que sucedía en el equipo cuando estalló el caso de la ex modelo de Playboy Karen McDougal y cuando supo del caso de Stormy Daniels.

Los fiscales han pasado la semana utilizando testimonios detallados sobre reuniones, intercambios de correo electrónico, transacciones comerciales y cuentas bancarias para construir sobre la base de su caso acusando a Trump de 34 cargos de falsificación de registros comerciales internos de la Organización Trump.

Están preparando el escenario para el testimonio fundamental de Cohen, quien pagó a Daniels 130,000 dólares por su silencio antes de que él fuera a prisión por el plan de dinero para mantener su silencio.

Donald Trump posa para los medios de comunicación con la entonces directora de Comunicaciones de la Casa Blanca, Hope Hicks, en su último día antes de abordar el Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca, el 29 de marzo de 2018, en Washington. Imagen Andrew Harnik/AP

Estos fueron los momentos clave del interrogatorio de este viernes:

Las polémicas declaraciones sobre los tocamientos sin permiso a mujeres

Desde el estrado, Hicks describió la relación con su antiguo jefe como de "respeto mutuo" y aseguró que durante la campaña electoral de 2016 -cuando se hizo el pago a Daniels- Trump estaba muy implicado con la forma en que su campaña se comunicaba con los medios.

El testimonio de Hicks, que no tenía experiencia en comunicación antes de trabajar en este campo para Trump, cobró relevancia cuando abordó la cinta del medio de farándula Access Hollywood, en la que Trump describía como agarraba a las mujeres por sus genitales.

"Me atraen las mujeres bonitas automáticamente. Las comienzo a besar, es como un imán, no puedo ni esperar (...). Y cuando eres una celebridad te dejan hacer lo que quieras, puedes hacer lo que quieras (...). Agarrarlas por la vagina. Puedes hacer de todo”, dijo Trump en una conversación privada con el presentador Billy Bush.

La novena testigo de la Fiscalía de Manhattan dijo que estas declaraciones supusieron "una crisis" para la campaña presidencial y recordó que cuando le contó a Trump el contenido de la cinta, el mandatario le dijo que "no sonaba como algo que él diría".

Hicks describió haber quedado atónita con otros asesores de Trump después de enterarse de la existencia de la cinta.

"Tuve la sensatez de creer que esta iba a ser una historia masiva y que dominaría el ciclo de noticias durante los próximos días", testificó Hicks. "Este fue un acontecimiento perjudicial".

Y añadió: "Esto simplemente nos estaba empujando hacia atrás de una manera que iba a ser difícil de superar".

La defensa pinta a un Trump que “buscaba proteger a su familia”

La defensa ha tratado de demostrar que Trump estaba tratando de proteger su reputación y su familia -no su campaña- al enterrar historias vergonzosas sobre su vida personal.

Al ser interrogada por el abogado de Trump, Hicks dijo al jurado que Trump estaba preocupado por el efecto de la cinta en su familia.

Describió a Trump como un hombre de familia cuyo motivo para suprimir estos escándalos extramatrimoniales pudo no haber sido solo para ganar las elecciones, sino para proteger su relación con su familia y su esposa.

"No creo que quisiera que nadie de su familia se sintiera herido o avergonzado por nada de lo que sucediera en la campaña", dijo.

El caso McDougal y los esfuerzos por parar la publicación

Después de la publicación de la cinta, le pidió al entonces abogado de Trump, Michael Cohen, que persiguiera un rumor sobre otra cinta potencialmente dañina. Hicks dijo que quería ser proactiva en la búsqueda de la supuesta cinta porque no quería que nadie fuera "tomado por sorpresa".

Luego, cuatro días antes de las elecciones de 2016, Hicks dijo que recibió una solicitud de comentarios de un reportero del Wall Street Journal para una próxima historia sobre la compra de los derechos de la ex modelo de Playboy Karen McDougal sobre la historia de que tuvo una aventura con Trump durante un año. Trump niega las acusaciones.

Hicks recordó haber contactado a Jared Kushner con la esperanza de poder utilizar sus conexiones con Rupert Murdoch, el propietario de la empresa matriz del Journal, para ayudar a retrasar la historia. Kushner, el yerno de Trump, le dijo que probablemente no podría comunicarse con Murdoch a tiempo, testificó Hicks.

Cuando Hicks se enteró de que el exabogado de Trump dijo que había pagado 130,000 dólares a Daniels en un acto desinteresado de lealtad a Trump, pensó que era algo fuera de lugar, ya que no creía que Cohen fuera “una persona especialmente caritativa” o "altruista".

Trump tuvo los ojos cerrados durante gran parte del testimonio

Durante la primera parte del testimonio de Hicks a la Fiscalía, Trump miró atentamente, luego pareció centrarse en sus declaraciones a través de una pantalla de video que tenía delante, y tras la pausa del almuerzo, estuvo respaldado en su silla y con los ojos cerrados largos periodos de tiempo.

El jueves, el actual candidato republicano a las próximas elecciones presidenciales dijo en su red social que no se dormía en la corte, sino que simplemente cerraba sus "hermosos ojos azules" para escuchar "intensamente".

