Jueza rechaza la moción de Trump para desestimar su caso por los documentos clasificados de Mar-a-Lago

Una jueza de distrito de Estados Unidos negó la moción del expresidente Donald Trump para desestimar su caso sobre documentos federales clasificados basándose en una vaguedad inconstitucional.

La jueza de distrito estadounidense Aileen Cannon emitió una orden de dos páginas diciendo que, aunque el equipo de Trump había planteado “varios argumentos que justificaban una consideración seria”, no merecía la desestimación de los cargos.

Cannon, nominada para el cargo por Trump, había dejado claro durante más de tres horas y media de argumentos que se mostraba reacia a desestimar uno de los cuatro casos penales contra el presunto candidato presidencial republicano para 2024. En un momento dijo que sería “un paso bastante extraordinario” derogar un estatuto de la Ley de Espionaje que sustenta la mayor parte de los cargos por delitos graves contra Trump, pero que, según sus abogados, es inconstitucionalmente vago.

Trump estuvo en la sala del tribunal de Florida el jueves, donde sus abogados abogaron por la desestimación de su caso de documentos clasificados, argumentando que tenía derecho legal a conservar los registros confidenciales que se le acusa de retener ilegalmente después de abandonar la Casa Blanca.

Defensa de Trump alegaba propiedad personal

Los abogados de Trump señalaban que la Ley de Registros Presidenciales le dio la autoridad para designar como propiedad personal los registros que llevó consigo a su propiedad de Mar-a-Lago en Florida. Los fiscales dicen que incluían información y documentos de alto secreto relacionados con programas nucleares y las capacidades militares de Estados Unidos y adversarios extranjeros.

Por su parte, un fiscal le dijo a Cannon que hay “todo tipo de razones” por las que el argumento de Trump es incorrecto. Los fiscales dijeron que los archivos que se le acusa a Trump de poseer son registros presidenciales, no personales, y que el estatuto no se aplica a documentos clasificados y ultrasecretos, como los que se conservan en Mar-a-Lago.

“Los documentos imputados en la acusación no son registros personales. No lo son", dijo David Harbach, miembro del equipo del fiscal especial Jack Smith. "No están ni cerca de eso según la definición de la Ley de Registros Presidenciales".

Trump se sentó a la mesa de la defensa en el tribunal federal de Fort Pierce con las manos entrelazadas y escuchó atentamente los argumentos. Smith, quien presentó el caso, también estaba en la sala del tribunal, pero no hubo interacción visible entre los dos hombres.

La audiencia fue la segunda este mes en el caso en Florida, que se ha desarrollado lentamente en los tribunales desde que los fiscales presentaron cargos por primera vez en junio pasado. Cannon escuchó argumentos el 1 de marzo sobre cuándo programar una fecha para el juicio, pero aún no ha anunciado una y no dio ninguna indicación el jueves sobre cuándo podría hacerlo. Los fiscales han presionado al juez para que fije una fecha para este verano. Los abogados de Trump esperan posponerlo hasta después de las elecciones.

Después de la audiencia, Trump en su plataforma Truth Social tomó nota de las “grandes multitudes” afuera del tribunal, que incluían partidarios con banderas y carteles que tocaban las bocinas de sus autos en solidaridad con el expresidente. Volvió a decir que la acusación es una “caza de brujas” inspirada por el presidente Joe Biden.

