La campaña llega a Texas: Beyoncé se une a Harris sobre el aborto y a Trump lo entrevista Joe Rogan

Video 2 declaraciones falsas y racistas de Trump y la respuesta de Kamala Harris

El expresidente, por su parte, anunció un mitin en Austin en el que se espera que también intervenga el senador Ted Cruz, cuyo escaño está también en la boleta el próximo 5 de noviembre. Trump además tiene en su agenda una entrevista con Joe Rogan, el podcaster más importante del mundo.

PUBLICIDAD

Lo llamativo es que un estado indudablemente republicano como Texas es una parada poco ortodoxa tan cerca del día de las elecciones, especialmente para Harris, que le quita un tiempo vital a revivir su impulso en los estados en disputa que decidirán la votación.

Pero el equipo demócrata apuesta a que su espectáculo repleto de estrellas (además de Beyoncé también está la leyenda del country Willie Nelson) servirá para resaltar las restricciones republicanas al derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo, una parte clave de la plataforma de Harris contra Trump.

No en vano, las elecciones presidenciales de noviembre serán las primeras que se celebren después de que un fallo de la Corte Suprema de 2022 anulara la protección constitucional del aborto.

En su campaña, Harris ha vinculado repetidamente a Trump, que se atribuyó el mérito de la sentencia sobre el aborto después de los nombramientos de jueces conservadores para la corte, con historias impactantes de mujeres a las que se les ha negado una atención vital para la salud reproductiva.

Video Revelan las llamadas al 911 durante el atentado a Trump en Pensilvania: "Disparos en el mitin"

El respaldo de Beyoncé a Harris se suma a que ya le expresó Taylor Swift y a las apariciones en campaña de artistas como Lizzo, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Eminem y Usher.

Texas ahora prohíbe todos los abortos, excepto en casos excepcionales.

Cómo Trump y Harris buscan momentos virales

Aunque el espectáculo del viernes marcará la primera aparición de Beyoncé con Harris, la ganadora de 32 premios Grammy ya ha actuado para Barack Obama y Hillary Clinton.

PUBLICIDAD

Harris obtuvo permiso para usar como himno de su campaña la canción ‘Freedom’, con lo que Beyoncé ha sido la banda sonora principal de su campaña para la Casa Blanca.

Ambos candidatos han buscado ampliar su apoyo eludiendo los medios tradicionales a favor de pódcasts y programas de YouTube consumidos por votantes jóvenes no comprometidos que podrían marcar la diferencia en una votación reñida.

Trump cortejará a la enorme audiencia de Rogan, buscando también momentos virales como su reciente sesión de fotos en un McDonald's de Pensilvania.

‘The Joe Rogan Experience’ fue el pódcast más escuchado del mundo en Spotify en 2023, por cuarto año consecutivo. Tiene 17.5 millones de suscriptores en YouTube y el episodio más popular ha sido visto 61 millones de veces.

La última noche de la Convención Nacional Republicana, en la que se presentó el discurso de apertura de Trump, fue televisada por 14 cadenas y, sin embargo, no se acercó a la mitad de esa cifra, alcanzando los 25 millones de espectadores.

La campaña de Trump dijo que también haría comentarios a la prensa en Austin sobre la seguridad fronteriza y el crimen migratorio antes de dirigirse a un mitin en Michigan, este sí, uno de los estados clave.

Derrotar a Ted Cruz, otro objetivo de la campaña demócrata en Texas

Otro objetivo de que la campaña demócrata se traslade a Texas bien puede ser el escaño en el Senado de Ted Cruz, desafiado este año por el representante Colin Allred.

Aunque el puesto de Cruz es de los que los republicanos consideran seguros, los demócratas que apoyan de Allred invertirán 5 millones de dólares en una campaña publicitaria enfocada en el aborto.

El anuncio hecho por el comité de acción política Senate Majority llega en medio del complicado panorama que enfrentan los demócratas para tratar de conservar su ajustada mayoría en la Cámara Alta. No en vano, varios demócratas enfrentan elecciones en estados donde se prevé que gane Trump. Además, Texas no ha elegido a un demócrata en una elección a nivel estatal desde 1994.

PUBLICIDAD

Esa racha se ha mantenido incluso cuando varias contiendas a lo largo de los años han atraído la atención nacional, notablemente la más reciente reelección de Cruz, cuando compitió contra el representante Beto O’Rourke, quien se convirtió en una sensación entre los liberales y recaudó enormes cantidades de dinero.

Cruz derrotó a O’Rourke por poco más de 2 puntos porcentuales.

Senate Majority dijo que sus anuncios se enfocarán en los derechos reproductivos y en la decisión de la Corte Suprema de 2022 de derogar el precedente Roe v Wade que otorgaba protección constitucional al derecho al aborto.

Los anuncios empezarán a transmitirse en los principales medios de comunicación estatales a partir de este viernes, coincidiendo con la llegada de Harris y Trump.

Con información de AP y AFP.

Mira también: