Familia Kennedy anuncia su apoyo a la reelección de Biden, reafirmando su rechazo a la candidatura de Robert Kennedy Jr.

Video Entrevista exclusiva a Joe Biden en Univision – En inglés con subtítulos en español

Miembros de la familia Kennedy anunciaron su respaldo a la reelección del presidente Joe Biden en un evento de campaña celebrado este jueves en Filadelfia y en el que estuvieron presentes varios hermanos del candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr.

La familia Kennedy en general ha rechazado en su mayoría la campaña de RFK Jr., calificándola de "peligrosa", incluso cuando el propio candidato busca sacar provecho del apellido e historia familiar.

Los integrantes del famoso clan político estadounidense dijeron que Biden refleja los valores y el "liderazgo moral" de los miembros más recordados de la familia, en referencia a John F. Kennedy, quien fue asesinado en un acto de campaña para su reelección como presidente en 1963, y Robert F. Kennedy, quien fue baleado mortalmente en un acto de su propia campaña presidencial en Los Ángeles en 1968.

“Un voto por Joe Biden es un voto para salvar nuestra democracia y nuestra decencia”

El evento, en el que estuvieron presentes seis miembros de la familia Kennedy, da cierre a tres días de campaña del presidente Biden en su estado natal de Pennsylvania, clave para su reelección.

Pero también constituyó un fuerte rechazo por parte de su familia a la candidatura de Robert Kennedy Jr., quien dijo a principios de este mes que Biden constituía una amenaza para la democracia estadounidense peor que la del expresidente Donald Trump y ha intentado usar la imagen de sus recordados padre y tío en su campaña.

"Solo puedo imaginar cómo las escandalosas mentiras y el comportamiento de Donald Trump habrían horrorizado a mi padre, Robert F. Kennedy, quien se desempeñó con orgullo como fiscal general de Estados Unidos y cumplió su promesa de defender la ley y proteger al país", dijo Rory Kennedy, hermana del actual candidato independiente.

Rory Kennedy, quien actuó como vocera de la familia, dijo además que “papá defendió la igualdad de justicia, los derechos humanos y la libertad frente a la miseria y el miedo. Tal como lo hace hoy el presidente Biden”. “Un voto por Joe Biden es un voto para salvar nuestra democracia y nuestra decencia”, añadió la vocera de la familia.

La hermana del candidato independiente y prolífica documentalista, dijo además que votar por Biden "es un voto a favor de lo que mi padre llamó, en su propio anuncio presidencial en 1968 'nuestro derecho al liderazgo moral de este planeta'".

Lazos de Biden con la familia Kennedy

Esta no es la primera vez que Kerry Kennedy manifiesta su apoyo al presidente Biden. El día de San Patricio, publicó una fotografía en X, antes Twitter, que mostraba al presidente rodeado de una gran cantidad de miembros del clan Kennedy.

Biden, al igual que los Kennedy, es católico con antepasados irlandeses. De hecho, John F. Kennedy fue el primer presidente católico de Estados Unidos, Biden es apenas el segundo.

Biden también tuvo una larga amistad con el fallecido senador demócrata por Massachusetts Edward M. Kennedy, el hermano menor de John y Robert F. Kennedy, con quien trabajó durante décadas en el Senado hasta que el actual presidente se retiró para servir como vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama.

Aún no se sabe cuál será el efecto de la candidatura de Robert Kenedy Jr. en la contienda presidencial. Su proclividad a promover teorías conspirativas sobre la efectividad de las vacunas y a defender a la turba que asaltó el Capitolio el 6 de enero lo acercan a los votantes de Trump, pero podría afectar el voto demócrata nostálgico por la era de los Kennedy, lo que aumenta la importancia de este acto para la candidatura de Biden.

En el acto también estuvieron presentes la exvicegobernadora de Maryland Kathleen Kennedy Townsend, el excongresista demócrata por Massachusetts Joseph P. Kennedy II (D-Mass.), todos hermanos del candidato independiente así como su sobrino, el enviado especial a Irlanda del Norte, Joe Kennedy III, entre muchos otros miembros de la familia.