"Crisis ética": las profundas reformas que Biden propone para la Corte Suprema de Justicia

En un artículo de opinión publicado este lunes, el presidente Joe Biden califica algunas de las decisiones más recientes de la Corte Suprema como “peligrosas y extremistas” y dice que el máximo tribunal de la nación atraviesa una “crisis ética”.

El presidente Joe Biden dio a conocer los detalles de su propuesta de reformas a la composición y funcionamiento de la Corte Suprema que buscan despolitizar la actividad del máximo tribunal de la nación, así como hacer a sus jueces responsables por sus faltas éticas.

En un artículo de opinión publicado el lunes en The Washington Post, el presidente califica algunas de las decisiones más recientes del máximo tribunal de la nación como “peligrosas y extremistas” y dice que la Corte Suprema atraviesa una “crisis ética”.

Sin mencionar el expresidente Donald Trump, pero haciendo un referencia directa a su conducta inmediata antes el asalto al Capitolio de Estados Unidos, Biden dijo que la reciente decisión sobre inmunidad presidencial de la Corte Suprema, hace posible que “si un futuro presidente incita a una turba violenta a asaltar el Capitolio y detener la transferencia pacífica del poder, como vimos el 6 de enero de 2021, es posible que no haya consecuencias legales”.

Eliminación de nombramientos vitalicios

Biden propone acabar con los nombramientos vitalicios en la corte.

Biden propone que el Congreso apruebe una ley que establezca un sistema en el que el presidente en ejercicio nombre un juez para la Corte Suprema cada dos años para un periodo de servicio de 18 años.

El presidente explica que “Estados Unidos es la única democracia constitucional importante que otorga escaños vitalicios en su tribunal superior”.

Según Biden, limitar el tiempo de los mandatos de los jueces hará que haya cambios periódicos haciendo que el proceso de nominación sea “más predecible y menos arbitrario” y evitará que “ cualquier presidencia altere radicalmente la composición de la corte para las generaciones venideras”.

Las encuestas indican que los estadounidenses apoyan limitar la duración del término de los jueces de la Corte Suprema. El verano pasado, una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encontró que el 67% de los estadounidenses, incluido el 82% de los demócratas y el 57% de los republicanos, apoyan una propuesta para establecer un número específico de años de servicio de los jueces.

Los primeros tres jueces que potencialmente se verían afectados por los límites de sus mandatos son Clarence Thomas, quien ha estado en el tribunal durante casi 33 años, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, quien ha servido durante 19 años y el juez Samuel Alito lo ha hecho durante 18.

Creación de un Código de Conducta vinculante

Biden llamó a establecer un código de conducta vinculante para los jueces de la Corte Suprema, algo que calificó como una reforma de “sentido común”.

El presidente dijo que el actual código de ética voluntario de la Corte Suprema es débil y su aplicación depende de los mismos jueces.

La aplicación voluntaria del actual código ha permitido que surjan escándalos como el que afecta a Thomas luego que varios reportes de ProPublica, un medio sin fines de lucro que investiga abusos de poder, expuso cómo el juez ha recibido generosos favores de varios amigos multimillonarios con intereses en casos ventilados ante la Corte Suprema.

Biden propone “exigir a los jueces que revelen obsequios, se abstengan de realizar actividades políticas públicas y se abstengan de participar en casos en los que ellos o sus cónyuges tengan conflictos de intereses financieros o de otro tipo”, resaltando que se trata de reglas que aplican al resto de la judicatura federal y que “no hay razón para que la Corte Suprema esté exenta”.

Según Biden, “los obsequios no revelados a jueces por parte de personas con intereses en casos ante la corte, así como los conflictos de intereses relacionados con los insurrectos del 6 de enero, plantean preguntas legítimas sobre la imparcialidad de la corte”.

