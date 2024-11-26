Ponen en la mira a un asesor de Trump señalado de pedir pagos a cambio de ofrecer cargos en el nuevo gobierno

Video Trump termina las 15 nominaciones para su gabinete: dos hispanos y multimillonarios entre los nombramientos

El principal abogado del equipo de transición de Donald Trump investigó a un asesor cercano del presidente electo por acusaciones de que utilizó su proximidad a Trump para obtener pagos de quienes buscaban cargos o influencia en la nueva administración.

La revisión, realizada por el abogado David Warrington, recomendó que los colaboradores de Trump limitaran drásticamente el acceso del asesor Boris Epshteyn al presidente electo, según una persona familiarizada con el asunto, que habló bajo condición de anonimato por tratarse de un tema interno.

El drama relacionado con el personal pone de manifiesto el inusual y a menudo desorganizado grupo de personajes alrededor de Trump que contribuyó al caos de su primer mandato, algunos de los cuales forman parte de la transición hacia el segundo mientras busca conformar su gobierno antes de asumir el cargo el 20 de enero.

Entre las personas de las que se alega que Epshteyn buscó pagos se encuentra Scott Bessent, el nominado de Trump para ser secretario del Tesoro. Bessent llevó a cabo una campaña de varios meses para obtener el puesto, pero Epshteyn supuestamente se opuso después de que el ejecutivo de fondos de cobertura no accediera a pagarle un retainer significativo.

La revisión también examinó una queja del exgobernador de Missouri, Eric Greitens, quien renunció en medio de un escándalo pero expresó interés en unirse a la administración de Trump. Greitens firmó una declaración la semana pasada en la que relató una conversación del 7 de noviembre con Epshteyn y alegó que su "tono y comportamiento general me dieron la impresión de una expectativa implícita de involucrarme en negocios con él antes de que abogara por mi nombramiento o lo sugiriera al presidente. Esto me generó una sensación de incomodidad y presión", declaró.



Epshteyn no está acusado de haber hecho nada ilegal —obtener honorarios a cambio de acceso a altos funcionarios del gobierno es una práctica común en el sistema de cabildeo en Washington— pero la investigación parece diseñada para debilitar o eliminar su prominente posición dentro del círculo cercano de Trump, quien durante mucho tiempo ha mostrado su descontento con aquellos a quienes percibe que pueden estar aprovechándose de él para su propio beneficio.

"Como práctica estándar, se ha llevado a cabo y completado una revisión amplia de los acuerdos de consultoría de la campaña, incluyendo los relacionados con Boris, entre otros", dijo el director de comunicaciones de Trump, Steven Cheung. "Ahora estamos avanzando juntos como equipo para ayudar al presidente Trump a hacer a Estados Unidos grande otra vez".

Veteranos de otras campañas presidenciales y transiciones dijeron que una revisión de este tipo no es para nada estándar, y Cheung no comentó sobre el futuro papel de Epshteyn.

Quién es Boris Epshteyn y cuál es su relación con Trump

Epshteyn, quien ocupó brevemente un puesto de nivel medio en el primer gobierno de Trump, se convirtió en una figura central en su vida después de que este dejó la Casa Blanca en 2021. Fue uno de los arquitectos del equipo y la estrategia legal de Trump mientras el expresidente enfrentaba una variedad de amenazas penales y civiles tras la insurrección del 6 de enero en el Capitolio y sus esfuerzos por anular las elecciones presidenciales de 2020.

El propio Epshteyn fue acusado formalmente en Arizona de cargos estatales relacionados con presuntos esfuerzos de aliados de Trump para subvertir esas elecciones y se ha declarado no culpable. Ostenta los títulos de asesor senior y abogado senior de Trump, pero incluso antes de la revisión, no se esperaba que asumiera un rol en la próxima administración.

Boris Epshteyn, asesor del expresidente Donald Trump, en la Corte Penal de Manhattan durante el juicio a Trump por el caso Stormy Daniels. Imagen Michael M. Santiago/AP



"Es un honor trabajar para el presidente Trump y con su equipo", dijo Epshteyn en un comunicado. "Estas falsas acusaciones son ilegítimas y difamatorias y no nos distraerán de hacer a Estados Unidos grande de nuevo", agregó.

Eric Trump, el hijo del presidente electo, fue compañero de universidad de Epshteyn y dijo a Fox News que si las acusaciones reportadas son ciertas, su viejo amigo podría no estar mucho más tiempo en la campaña.

"Escucha, conozco a Boris desde hace años, y nunca lo he conocido como algo más que una buena persona", dijo Eric Trump el lunes. "Dicho eso, te diré que mi padre ha sido increíblemente claro. No haces eso bajo ninguna circunstancia. Y créeme, habrá repercusiones si alguien lo hizo".

La investigación sobre Epshteyn fue reportada por primera vez por el sitio web conservador Just the News.

"Supongo que cada presidente tiene personas a su alrededor que intentan ganar dinero con ellos desde fuera. Es una lástima, pero sucede", dijo Trump al sitio web. "Pero nadie que trabaje para mí en ninguna capacidad debería estar buscando ganar dinero. Deberían estar aquí únicamente para hacer a Estados Unidos grande otra vez".

Durante las elecciones de mitad de período de 2022, algunos en el círculo de Trump también representaron a candidatos que buscaban su respaldo, lo que generó acusaciones de que los asesores estaban lucrando con su cercanía al expresidente.

