El frenético 'sprint' de Harris y Trump en estados clave en una carrera que cualquiera puede ganar

Video La sentida historia de esta hija de una inmigrante indocumentada que “vivió y murió en las sombras” en EEUU

Kamala Harris y Donald Trump hicieron campaña este domingo en estados clave tratando de mover los números a su favor en la extremadamente cerrada carrera por la Casa Blanca, mientras nuevas encuestas mostraron cifras flojas para la vicepresidenta entre algunos grupos demográficos de votantes que tradicionalmente se decantan por los demócratas.

PUBLICIDAD

Su jefe, el presidente Joe Biden, estaba en Florida evaluando los daños del más reciente huracán Milton que azotó el estado sureño y destacando el compromiso del gobierno federal con los esfuerzos de rescate y recuperación.

A solo 23 días de las elecciones del 5 de noviembre, el expresidente republicano Trump y su compañero de fórmula, el senador JD Vance, continúan impulsando de lleno el tema de la respuesta federal al desastre.

Cuando se le preguntó en el programa de entrevistas del domingo de ABC 'This Week' si Trump ha sido preciso al describir la respuesta federal como incompetente, Vance dijo que lo que ha buscado "es sugerir que los estadounidenses se sienten abandonados por su gobierno, y así es".

Biden realizó un recorrido aéreo por la devastación en Tampa Bay y la cercana St. Petersburg, y recibió información sobre los esfuerzos de respuesta a la tormenta. Si bien describió el impacto como una suerte de "cataclismo" en algunos vecindarios, Biden dijo que Florida tuvo suerte de que no fuera peor.

"Es en momentos como este que nos unimos para cuidarnos unos a otros, no como demócratas o republicanos, sino como estadounidenses", dijo el presidente.

El programa de Trump lo llevará a Arizona, donde se espera que hable sobre sus políticas fronterizas y amplifique su retórica agresiva, a menudo falsa, sobre los inmigrantes. Un día antes, celebró una mesa redonda con líderes latinos en el vecino Nevada, otro estado clave con una importante población hispana.

Encuestas electorales: qué revelan sobre algunos grupos de votantes

Los acontecimientos se producen en un momento en que una nueva encuesta mostró que Harris parece seguir perdiendo apoyos entre los latinos que han dicho que se inclinarían por Trump, incluso cuando este impulsa un mensaje marcadamente antiinmigrante.

PUBLICIDAD

Los datos de la última encuesta de The New York Times/Siena College reflejaron que Harris tiene un rendimiento inferior al de otros candidatos demócratas recientes entre los probables votantes latinos.

Actualmente obtiene el 56% del grupo demográfico en comparación con el 37% de Trump, un margen de 19 puntos. La brecha de Biden en 2020 entre los latinos fue de 26 puntos, mientras que la de Hillary Clinton fue de 39 puntos en 2016.

Y aunque Harris tiene grandes ventajas con las mujeres, en particular las mujeres de color, está luchando por ganar terreno entre los votantes negros masculinos, grupo en el cual un número cada vez mayor se inclina por el republicano.

"Me preocupa que los hombres negros se queden en casa o voten por Trump", dijo este domingo el demócrata de la Cámara de Representantes James Clyburn al programa 'State of the Union' de CNN.

Harris, en un gesto hacia esos mismos votantes, se dirigió este domingo a Greenville, una ciudad de Carolina del Norte donde los estudiantes afroestadounidenses organizaron la histórica protesta de 1960 por los derechos civiles en un mostrador de comida segregado.



Las encuestas siguen mostrando que Harris y Trump están empatados, incluso en los siete estados clave que probablemente determinen el resultado de la elección. Una encuesta nacional de NBC News publicada también este domingo reflejó un empate con ambos con un 48% de las preferencias de potenciales votantes.

"A medida que el verano se ha convertido en otoño, cualquier señal de impulso para Kamala Harris se ha detenido", dijo el encuestador demócrata Jeff Horwitt, quien realizó la encuesta con un encuestador republicano Bill McInturff. "La carrera está empatada".

PUBLICIDAD

Ambos candidatos realizan el lunes eventos de campaña en el más codiciado de los estados clave, Pensilvania.

Un peso pesado para la campaña de Harris, el expresidente Bill Clinton, estuvo este domingo en el campo de batalla de Georgia, donde habló en la Iglesia Bautista Mount Zion, una congregación históricamente negra.

Mira también: