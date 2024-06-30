Biden redobla esfuerzos con sus donantes en medio de la preocupación por su flojo desempeño en el debate contra Trump

Video Analizamos en elDetector lo que dijeron Biden y Trump durante el debate presidencial de CNN

El presidente Joe Biden trató de recuperar su atractivo electoral y aseguró a los donantes en un evento de recaudación de fondos este sábado que está totalmente a la altura del reto de derrotar a Donald Trump en los comicios de noviembre. Esto en medio de las dudas que generó su débil desempeño en el debate de la semana pasada.

El preocupante desempeño del mandatario de 81 años en el primer debate presidencial del jueves puso nerviosos a muchos demócratas, que ven en Trump un peligro permanente tras el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Las respuestas enredadas de Biden y sus dificultades para responder a Trump llevaron al consejo editorial del diario The New York Times a declarar el viernes que debería retirarse de la contienda y que seguir en ella sería una “apuesta imprudente”.

Biden y su esposa, Jill, asistieron posteriormente a un acto de campaña en East Hampton, Nueva York, la localidad costera de Long Island donde la firma inmobiliaria Zillow tasa el precio medio de las viviendas en $1.9 millones. Según los registros públicos, el acto, cerrado a los medios de comunicación, se llevó a cabo en casa de Avram Glazer, uno de los propietarios del equipo de fútbol americano Buccaneers de Tampa Bay.

Posteriormente la pareja acudió a un segundo evento en East Hampton, en casa del inversionista Barry Rosenstein, cuya esposa, Lizanne, dijo que el presidente era “un modelo a seguir de lo que significa ser derribado una y otra vez y levantarse”.

“Podemos perder el tiempo comparando noches de debate”, continuó. “Pero, ¿saben qué? Es más significativo comparar presidencias”.

Dirigiéndose a los asistentes, Biden arremetió contra Trump por su historial presidencial, incluido su trato a los veteranos, y consideró un pobre rendimiento por parte del propio Trump el jueves por la noche.

El mandatario alegó que las encuestas que ha visto muestran que los demócratas ganaron terreno después del debate, y dijo de Trump: “La gran moraleja fueron sus mentiras”.

Biden trata de recuperar la confianza en su intento por derrotar nuevamente a Trump

Tras el debate, Biden mostró más vigor en discursos en Carolina del Norte y Nueva York el viernes, diciendo que cree con “todo su corazón y su alma” que puede desempeñar el trabajo de la presidencia.

El equipo de campaña de Biden dijo que recaudó más de $27 millones el jueves y el viernes, incluidos $3 millones en un evento de recaudación de fondos en la ciudad de Nueva York centrado en la comunidad LGBTQ+.

Jill Biden dijo a sus simpatizantes el viernes que él le comentó después del debate: “Sabes, Jill, no sé qué pasó. No me sentí tan bien”. La primera dama dijo entonces que le respondió: “Mira, Joe, no vamos a dejar que 90 minutos definan los cuatro años que has sido presidente”.

El mandatario demócrata aún tiene que disipar los temores suscitados por el debate, que se ha filtrado en la conciencia pública con videos cortos y memes difundidos en internet, en ocasiones manipulados, y la presión pública para que abandone la contienda.

Donantes demócratas de Nueva York, el sur de California y Silicon Valley expresaron en privado su profunda preocupación sobre la viabilidad de la campaña de Biden tras su desempeño en el debate. En una serie de cadenas de mensajes de texto y conversaciones privadas, examinaron la lista corta de posibles sustitutos, un grupo que incluye a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer; el gobernador de California, Gavin Newsom, y la vicepresidenta Kamala Harris.

Pero hasta el viernes no hubo ninguna presión formal para que Biden dé un paso al costado, y algunos sospechaban que nunca la habría, dados los retos logísticos relacionados con la sustitución del virtual candidato cuando sólo faltan cuatro meses para las elecciones.

Algunos donantes señalaron que iban a suspender sus donaciones personales. Dijeron que los ingresos de la recaudación de fondos de Biden el fin de semana seguramente serían elevados porque los boletos se vendieron y se pagaron antes del debate.

