Biden dice que seguirá siendo candidato en una desafiante carta dirigida a los demócratas en el Congreso

El presidente Joe Biden insistió este lunes en una carta dirigida a todos los miembros del Partido Demócrata en el Congreso que continuará con su candidatura a la reelección a pesar de las crecientes preocupaciones sobre su capacidad física y mental para permanecer en campaña y además ser presidente por otros cuatro años si es elegido en noviembre.

Biden dijo que está "firmemente comprometido a permanecer en la carrera", una respuesta desafiante a sus aliados en el Capitolio que han dicho en los últimos días que debería abandonar la campaña a la reelección.

"Quiero que sepan que a pesar de todas las especulaciones en la prensa y en otros lugares, estoy firmemente comprometido a permanecer en esta carrera, a correrla hasta el final y a vencer a Donald Trump".

"La cuestión de cómo seguir adelante se viene planteando desde hace más de una semana. Y es hora de que termine. Tenemos un trabajo. Y es vencer a Donald Trump. Tenemos 42 días para la Convención Demócrata y 119 días para las elecciones generales. Cualquier debilitamiento de la resolución o falta de claridad sobre la tarea que tenemos por delante sólo ayuda a Trump y nos perjudica a nosotros”, aseveró Biden en la carta para luego concluir: "Es hora de unirnos, avanzar como un partido unificado y derrotar a Donald Trump".

La carta se publica apenas un día después de que cinco demócratas de alto rango de la Cámara de Representantes dijeran durante una conferencia telefónica privada que creen que Biden debe retirarse, lo que agrega una enorme presión sobre el presidente y sus asesores.

Biden insiste en su desacuerdo

Pero el presidente reiteró en la carta que no está de acuerdo con los argumentos que se esgrimen en su contra. Y dijo que quienes intentaran sacarlo de la carrera estarían negando los deseos de los votantes que participaron en el proceso de las primarias.

Un grupo de cuatro legisladores demócratas de alto perfil dijeron de forma privada este domingo que creen que el presidente Joe Biden debe poner fin a su carrera por la reelección en medio de las dudas que generó su débil desempeño en el debate contra Donald Trump, de acuerdo con tres fuentes que hablaron con el diario The New York Times y la cadena CNN.

Son cuatro voces que se suman a otras que de forma pública han expresado en los últimos días su inclinación a que Biden, de 81 años, abandone la candidatura demócrata. Esta vez fueron, de acuerdo con las fuentes que hablaron con el periódico, el representante de Nueva York Jerrold Nadler, el demócrata de mayor rango en el comité Judicial; Adam Smith de Washington, del comité de Servicios Militares; Mark Takano de California, del comité de Asuntos de los Veteranos; y Joseph Morelle de Nueva York, del comité Administrativo.

Todos se reunieron este domingo convocados por su líder en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries de Nueva York, quien usualmente lidera este encuentro los días miércoles. Ninguno llegó a expresar de forma pública el deseo reportado por el diario ni dio señales de que le pedirá a Biden que dé un paso al costado.

Según CNN el número de legisladores que dijeron explícitamente que Biden no debería ser el candidato demócrata fue mayor que el número de quienes abogaron por su permanencia. Entre los que se opusieron a Biden como candidato -además de los citados por el Times- están Jim Himes, de Connecticut, y Susan Wild, de Pennsylvania.

Justificaciones de la carta de Biden este lunes

"No tengo dudas de que yo, nosotros, podemos derrotar a Donald Trump. Tenemos un histórico récord de éxitos para seguir en carrera. Desde crear 15 millones de puestos de trabajo (incluidos 200,000 el mes pasado), alcanzando bajas cifras de desempleo históricas, revitalizando la industria manufacturera estadounidense con 800,000 empleos, protegiendo y expandiendo el seguro médico asequible, reconstruyendo carreteras, autopistas, puentes, puertos y aeropuertos, sistemas de acueductos, derrotando a las grandes farmacéuticas y bajando los costos de las medicinas por prescripción, incluida la insulina a $35 para adultos mayores, dando alivio de deuda estudiantil a 5 millones de estadounidenses, así como inversiones históricas para combatir el cambio climático", se lee en la misiva de Biden de este lunes por la mañana.

El mandatario demócrata explicó -en contraste- lo que es la visión de Trump y el movimiento MAGA: "Ellos están del lado de los ricos y las grandes corporaciones, mientras que nosotros estamos con los trabajadores de EEUU. No fue un momento aislado para Trump a la hora de hablar en Mar-a-Lago y decirle a la industria petrolera que le deberían dar mil millones de dólares y que él haría por ellos cualquier cosa".

"MAGA todavía está comprometido a acabar con los Cuidados de Salud Asequibles (Obamacare) que pondría fin a 45 millones de beneficiarios. Nunca permitiremos que eso ocurra. Trump se hizo rico negando vivienda rentada a personas negras. Nosotros tenemos un plan para construir dos millones de nuevas unidades en EEUU".