El poco conocido grupo extremista católico detrás de la mentalidad (actual) de JD Vance, el candidato a vicepresidente de Trump

¿JD Vance o Tim Walz? Analizamos quién ha impulsado más la campaña de su compañero de fórmula

Según sus propias palabras, la conversión al catolicismo del senador de Ohio JD Vance en 2019 le proporcionó una satisfacción espiritual que no pudo encontrar en su educación en Yale ni en su éxito profesional.

También equivalió a una conversión política.

El catolicismo le proporcionó una nueva forma de ver las adicciones, las rupturas familiares y otros males sociales que describió en su exitoso libro de memorias de 2016, “ Hillbilly Elegy”.

“Me sentía desesperado por una cosmovisión que entendiera nuestro mal comportamiento como algo simultáneamente social e individual, estructural y moral; que reconociera que somos productos de nuestro entorno; que tenemos la responsabilidad de cambiar ese entorno, pero que seguimos siendo seres morales con deberes individuales”, escribió en un ensayo de 2020.

El catolicismo posliberal de JD Vance

Su conversión también puso a Vance en estrecho contacto con un movimiento intelectual católico, visto por algunos críticos como de inclinaciones reaccionarias o autoritarias, que ha sido poco conocido por el público estadounidense hasta el ascenso de Vance a la escena nacional como candidato republicano a la vicepresidencia.

Estos no son los conservadores católicos de antes.

Los profesores y personalidades de los medios de comunicación en esta red no están todos de acuerdo en todo, incluso en cómo llamarse a sí mismos, pero la mayoría se define como “posliberal”. Vance ha usado ese término para describirse a sí mismo, aunque la campaña Trump-Vance no respondió a las preguntas sobre dónde se ve a sí mismo en el movimiento y si comparte algunas de las creencias promovidas por muchos posliberales.

Los posliberales sí comparten algunas opiniones conservadoras católicas de larga data, como la oposición al aborto y los derechos LGBTQ+.

Pero donde los conservadores católicos del pasado han visto al gran gobierno como un problema más que como una solución, los posliberales quieren un gobierno fuerte, controlado por ellos.

Imaginan una 'revolución' en la que tomarían el control de la burocracia gubernamental y de instituciones como las universidades desde dentro, reemplazando a las “élites” arraigadas por las suyas y actuando según su visión del “bien común”.

“Lo que se necesita… es un cambio de régimen: el derrocamiento pacífico pero vigoroso de una clase gobernante liberal corrupta y corruptora y la creación de un orden posliberal”, escribió Patrick Deneen, un destacado autor del movimiento, en su libro de 2023, “Regime Change”.

Vance ha señalado su alineación con algunas de las propuestas de los católicos posliberales. Ha dicho que la próxima vez que sus aliados controlen la presidencia o el Congreso, “realmente tenemos que ser realmente implacables en lo que respecta al ejercicio del poder” y ha dicho que los republicanos deberían apoderarse de las instituciones, incluidas las universidades, “para que trabajen para nuestra gente”.

Ha abogado por políticas gubernamentales que estimulen la maternidad, una noción que se refleja en sus críticas a las “mujeres con gatos y sin hijos” que supuestamente no tienen ningún interés en el futuro de Estados Unidos.

Los académicos que estudian este movimiento advierten que Vance piensa por sí mismo y no necesariamente acepta todo lo que proponen los posliberales, o un subconjunto de ellos conocidos como integralistas, que quieren un estado que trabaje en conjunto con la Iglesia católica. Esta última no es una etiqueta que Vance haya usado para sí mismo.

Pero Vance ha hablado junto a destacados posliberales en eventos públicos y elogió parte de su trabajo.

En una conferencia en Ohio que presentó a las figuras más importantes del catolicismo posliberal en 2022, dijo a sus compañeros oradores que ha "admirado a muchos de ustedes desde lejos" como "algunas de las personas que creo que representan lo más interesantes que está sucediendo en este país".

Vance elogió el libro de Deneen en una mesa redonda de 2023 con el autor, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Notre Dame.

Vance también se ha reunido en privado con destacados posliberales, que han publicado fotos de sus reuniones en las redes sociales y han aplaudido su nominación a la vicepresidencia.

Durante años, las revistas católicas han sido lugar de debates sobre el posliberalismo, pero con poca atención pública, en parte porque sus seguidores son pocos y sus opiniones están lejos de la corriente principal.

El catolicismo de los dictadores

Pero ahora, los posliberales tienen un ávido oyente en el compañero de fórmula de Donald Trump.

“En menos de una década, se puede pasar de ser un escritor de un blog de teología católica poco habitual a ser candidato a vicepresidente”, dijo James Patterson, profesor de política en la Universidad Ave Maria de Florida.

Las preocupaciones de Vance muestran una influencia del movimiento, dijo, citando sus comentarios sobre las personas sin hijos.

“La mayoría de los católicos estadounidenses comunes y corrientes no tratarían a una mujer soltera sin hijos y con gatos con este tipo de desprecio”, dijo Patterson. Incluso si Vance no está imbuido de la filosofía, agregó Patterson, “está captando la onda posliberal”.

Algunos católicos, incluyendo los conservadores, han dado la voz de alarma sobre la compañía que mantiene Vance, diciendo que el posliberalismo tiene conexiones históricas con los movimientos europeos del siglo XX que están asociados con regímenes autoritarios como el de Francisco Franco en España.

“Estamos hablando de gente que prefiere los regímenes autoritarios de derecha”, dijo Patterson.

En una sociedad posliberal, escribió Patterson en un comentario de agosto en la revista digital The Dispatch, los ciudadanos se convierten en “sujetos” y las libertades personales están sujetas a un “despotismo administrativo”.

Vance y el aborto

Recientemente, Vance ha intentado restar importancia al impacto de su catolicismo en la formulación de políticas.

Los designados por Trump para la Corte Suprema proporcionaron la mayoría crucial para revocar Roe v. Wade, la decisión de 1972 que había legalizado el aborto en todo el país. Pero el tema se ha convertido en una carga política, ya que los votantes de varios estados rechazaron las restricciones al aborto.

Vance se había opuesto firmemente al aborto, en el período previo a su victoria senatorial en 2022, diciendo en un momento que “dos males no hacen un bien” al referirse a las excepciones por violación e incesto. La campaña dijo en un correo electrónico el miércoles que apoya excepciones “razonables” por violación, incesto y vida de la madre.

Pero Vance se ha alineado con la primera plataforma de los republicanos posterior a Roe en 2024, en la que se retractó de su apoyo de larga data a las restricciones al aborto en todo el país. Prometió que podía “comprometerse absolutamente” a que una administración Trump-Vance no impondría tal prohibición del aborto.

Trump ha hablado de manera inconsistente sobre una medida electoral que deroga la prohibición de abortos en Florida después de seis semanas de embarazo.

Después de enfrentar la reacción negativa de los activistas antiabortistas por parecer indicar que apoyaría la medida, Trump dijo que se opondría a ella.

Los obispos estadounidenses de la Iglesia Católica declararon que oponerse al aborto es “nuestra prioridad preeminente”.

Vance le dijo al New York Post en agosto que la enseñanza social católica “ciertamente influye en cómo pienso sobre los temas”. Pero reconoció que “hay muchas cosas que enseña la Iglesia Católica que, francamente, los estadounidenses nunca apoyarían”.

Agregó que en una democracia, “hay que darle a la gente la capacidad de que sus propias opiniones morales se reflejen en las políticas públicas. Hay muchos no católicos en Estados Unidos y lo acepto”.

Julian Waller, profesor de ciencias políticas en la Universidad George Washington, dijo que Vance tiene numerosas influencias fuera del posliberalismo católico, desde populistas al estilo de Trump hasta su mentor, el multimillonario tecnológico Peter Thiel.

Queda por ver si los católicos posliberales conseguirían nombramientos destacados en una administración Trump-Vance, o incluso con qué frecuencia recibirían respuesta a sus llamadas.

“Alguien como JD Vance puede leerlos, interesarse por ellos, asistir a charlas, conocerlos personalmente, obtener ideas de ellos”, dijo Waller. “Pero no está obligado a obedecerlos”.

Como ejemplo de cómo podría ser una administración que utilice el poder estatal con fines posliberales, Waller señaló a Florida y a los esfuerzos del gobernador Ron DeSantis por eliminar las iniciativas de diversidad y la teoría crítica de la raza de la educación superior pública.

“Si quieres el modelo de lo que realmente le interesa a alguien como JD Vance, probablemente sea el modelo de Florida, cambiar a la fuerza las instituciones, capturarlas”, dijo Waller.

Las ideas de los posliberales varían, pero hay temas comunes, dijo Kevin Vallier, autor de “Todos los reinos del mundo”, un libro de 2023 sobre los movimientos posliberales e integralistas modernos y sus raíces centenarias.

Según quién hable, un cambio de régimen posliberal podría implicar fomentar la maternidad, aliviar o eliminar la separación entre la Iglesia y el estado, prohibir la pornografía tanto para adultos como para niños, volver a imponer leyes que limiten la conducción de negocios en sábado, apoyar a los sindicatos del sector privado y fortalecer las redes de seguridad para la clase media.

Es común escuchar a los posliberales elogiar al primer ministro nacionalista de Hungría, Viktor Orban, en particular por su uso de incentivos financieros para las familias que tienen más bebés. Orban ha defendido una "democracia iliberal", que incluye restricciones a la inmigración y los derechos LGBTQ+.

Vance ha elogiado a Orban por los subsidios de Hungría a las parejas casadas con hijos y por las "decisiones inteligentes" al tomar el control de las universidades.

Vance se ha hecho eco de la retórica del cambio de régimen de utilizar el gobierno, integrado por funcionarios con ideas afines, para objetivos posliberales.

"Es necesario tener un estado funcional que logre algunas de las cosas que nos importan. Necesitamos que gente buena vaya a trabajar en ese estado funcional”, dijo Vance en una conferencia de 2022 en la Universidad Franciscana de Steubenville, Ohio. En ella participaron destacados posliberales como Deneen y el profesor de la Facultad de Derecho de Harvard Adrian Vermeule.

Vermeule ha abogado por un “constitucionalismo del bien común, en el que el gobierno ejerza un mando fuerte en aras de alcanzar el bien común”.

El camino religioso de Vance comenzó en una familia que rara vez iba a la iglesia cuando él era joven, escribió en “Hillbilly Elegy”. Pero dijo que su abuela, la adulta más estable en su turbulento hogar, leía regularmente la Biblia y enseñaba un cristianismo que exigía trabajo duro, perdón y esperanza.

Durante un tiempo, el joven JD abrazó el estricto literalismo bíblico de la iglesia pentecostal de su padre, a la que consideraba una fuerza estabilizadora, escribió.

Pero en la universidad, Vance abrazó lo que más tarde consideró un ateísmo arrogante y de moda.

Finalmente, escribió en un ensayo de 2020 para la revista católica The Lamp, que concluyó que “necesitaba la gracia” para obtener las virtudes necesarias para ser un buen esposo y padre.

“Necesitaba, en otras palabras, convertirme en católico”, escribió.

