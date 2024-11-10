De Washington a Buenos Aires: la influencia del segundo gobierno de Donald Trump

Video Trump es el primer republicano en ganar en el condado con más hispanos de EEUU en más de 100 años

Trump es el 'hombre del momento', con decenas de llamadas y misivas de líderes de todo el mundo para felicitarlo por la victoria en las elecciones de Estados Unidos. Y sobre todo, de miembros de la nueva derecha global que celebra el triunfo republicano.

Uno de los más eufóricos con el triunfo de Trump ha sido el presidente de Argentina, Javier Milei, quien celebró con un entusiasmo hiperbólico en sus redes sociales, inundándolas con mensajes celebratorios, imágenes generadas por inteligencia artificial y videos musicalizados con 'YMCA', música que suele sonar en eventos del republicano.

No parece una mera muestra de apoyo a un futuro colega, sino la esperanza de una nueva etapa en la virtual alianza internacional de líderes políticos populistas de derecha cuyo centro, al menos por los próximos cuatro años, promete ser Washington.

La euforia de Javier Milei por la victoria de Donald Trump

.@realDonaldTrump congratulations on your formidable electoral victory.

Now, Make America Great Again. You know that You can count on Argentina to carry out your task.

Success and blessings.

Best regards,

Javier Milei ( @JMilei ) pic.twitter.com/gpOPYlxj7u — Javier Milei (@JMilei) November 6, 2024



"El gobierno recibió la noticia con algarabía, con euforia", detalla Alan Longy, periodista argentino acreditado en la Casa Rosada, la sede del Ejecutivo. "Apenas se oficializó el triunfo de Trump, Milei emitió un post en X saludándolo, celebrando, y una serie de mensajes e imágenes creados con inteligencia artificial en su Instagram hasta las 6 de la mañana de Argentina".

El fervor llegó a tal punto que en el gobierno argentino hubo simbólicas iniciativas como el uso de corbatas rojas, una especie de mensaje celebratorio alusivo a las que suele usar Trump.

Milei es un personaje de alto perfil mundial que se ha presentado, como Trump y otros líderes derechistas, como un outsider, un antipolítico. El argentino, quien se define como un libertario y anti-Estado, asumió el poder en diciembre de 2023 y ha basado su narrativa política en comentarios incendiarios, tratando de "ratas" a opositores y cuya etiqueta más resonada ha sido lo que él llama “la casta”, un término general que usa para referirse al establishment. Una historia similar a la labrada por el propio Trump.

Se espera que en los próximos días, líderes y empresarios comiencen a llegar a Florida, a la casa del mandatario electo. Y uno de los primeros en anunciar su viaje ha sido Milei.

No hay fecha para el encuentro en Trump y Milei, pero medios argentinos han dicho que el mandatario viajaría a Florida para la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés), que se celebrará justamente en Mar-a-Lago. Justo fue en esa conferencia, en su previa edición en Maryland, que Milei y Trump se encontraron por primera vez.

Trump y la 'derecha internacional'

El triunfo de Trump no solo alegró a Milei, sino a diferentes líderes identificados con este movimiento de ultraderecha en varias partes del mundo. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue de los primeros felicitar a Trump públicamente y celebró el "mayor regreso de la historia" a la Casa Blanca.

Durante la campaña, algunos analistas apuntaron que los desplantes de Netanyahu a los esfuerzos pacificadores de Joe Biden era una manera intencionada del israelí para apuntalar el discurso republicano de que la actual Casa Blanca (y con ella Kamala Harris) era incapaz de manejar los desafíos internacionales.

El líder húngaro, Viktor Orbán, el mayor admirador de Trump en Europa y que genera preocupación en la Unión Europea por sus acercamientos al líder ruso Vladimir Putin, felicitó a Trump el martes 5 de noviembre, incluso antes de que la tendencia de su victoria fuera irrefutable.

También el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, felicitó al mandatario electo por su "contundente" triunfo.

¿Tendrá impacto la llegada de Trump en América Latina?

En su primera presidencia, Trump no mostró especial interés en América Latina, más allá de los intereses comerciales y fronterizos con México, la reversión de la apertura con Cuba que había empezado Barack Obama, y su fallida estrategia de presión y sanciones a Venezuela, que no logró el objetivo de sacar a Nicolás Maduro del poder.

Por otra parte, con la sangrienta guerra en Medio Oriente, y la guerra en Ucrania, Trump llega con una agenda llena de asuntos urgentes en los que América Latina no ocupa ningún lugar central.

"Puede que la llegada de Trump marque un cierto clima de época, pero regionalmente (en América Latina) no está del todo claro. Creo que luego de la ola de gobiernos progresistas latinoamericanos que hubo, seguida por la ola de gobiernos de derecha, en este momento, digamos, te diría que nos encontramos en una especie de 'empate técnico'... Está Lula Da Silva en Brasil, está la inédita continuidad progresista en México (con Claudia Sheinbaum), y también la ultraderecha de Milei en Argentina", indicó Longy.

Lo que puede ocurrir con la llegada de Trump a la Casa Blanca es que muchos políticos como Jair Bolsonaro (expresidente brasileño también admirador de Trump) o Milei, que ahora está en el poder "intenten referenciarse con Donald Trump y que adopten su agenda, que se sientan más habilitados discursivamente y ejecutivamente".

La exportación de la guerra cultural

El entusiasmo de Milei por Trump también alberga esperanzas de bonanza, reforzada por la reacción positiva de los mercados financieros tras el resultado electoral de esta semana en Estados Unidos.

"Mientras ese el miércoles post elección los bonos de las economías emergentes en el mundo caían, los de Argentina tuvieron una tendencia alcista tremenda", señala Longy, explicando que inversionistas interesados pueden considerar que Argentina se puede "blindar" con Milei en el gobierno como ocurrió con el de Mauricio Macri.

Pero la reacción entusiasta de Milei puede ir más allá de lo económico, más bien hacia el ámbito ideológico: la oportunidad de ampliar la guerra cultural, un concepto que originalmente había sido acuñado para hablar de las tensiones en la sociedad estadounidense y que ahora se ha internacionalizado, con líderes como Trump, Milei y Orbán.

Estos líderes personalistas de la derecha que se presentan a sí mismos como defensores de valores tradicionales frente a lo que dicen que son las amenazas al orden que identifican con movimientos liberales como la defensa del medio ambiente, el feminismo, la igualdad de género y derechos reproductivos.

"El principal objetivo del gobierno es llevar adelante una batalla cultural que cambie los paradigmas que rigen en la Argentina históricamente, como los derechos humanos, solidaridad, el 'mensaje colectivista', como lo llama Milei, o sea, el pensar en la Argentina como un colectivo, la agenda de género y de igualdad", explica Longy.

En Estados Unidos, la victoria de Trump podría disparar una transformación del aparato del Estado y el desmantelamiento de la burocracia (identificada por los conservadores como el 'Estado profundo') para crear una presidencia más poderosa que no esté limitada por los tradicionales mecanismos de balance del sistema estadounidense, como plantea el Proyecto 2025, una hoja de ruta conservadora creada por la Heritage Foundation.

"Si esto ocurre en la primera potencia del mundo, en la primera economía a nivel mundial, bueno, aquí en la Argentina se puede dar una versión mucho más hardcore de medidas que pueda llegar a adoptar Donald Trump (...) Sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno de Javier Milei no es el más respetuoso de la institucionalidad de Argentina. Entonces, si efectivamente el gobierno de Trump, como se anticipa, va a ir al límite de la ley y de la institucionalidad, creo que aquí, el gobierno de Javier Milei va a sentirse habilitado para ir incluso más a fondo de lo que ya ha ido", considera Longy.

