De "asesino terrorista" a “ignorante”: Milei intercambia ataques con AMLO y Petro

El presidente argentino, Javier Milei, intercambió una serie de insultos con sus homólogos de México y Colombia, calentando la escena política latinoamericana entre populistas de derecha e izquierda.

Los ataques de Milei a Gustavo Petro salieron de los extractos de una entrevista que el mandatario argentino dio al canal CNN. Luego de la arremetida verbal de Milei contra Petro, el gobierno colombiano ordenó a diplomáticos argentinos que salieran de su país el miércoles por la noche, aumentando la tensión aún más.

Y como si fuera poco, la incomodidad latinoamericana se extendió porque, en la misma entrevista que alimentó las tensiones con Petro, Milei también criticó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamándolo “ignorante”.

"Asesino terrorista"

El presidente de Argentina, Javier Milei, en la Conferencia de Acción Política Conservadora, CPAC 2024, en Oxon Hill, Maryland, el 24 de febrero de 2024.



Desde que irrumpió en la escena política, liberal libertario, como se define el propio Milei, se ha vuelto un acaparador de atención tanto nacional como internacionalmente. En buena parte por su discurso incendiario que a muchos recuerda a Donald Trump.

Milei ha intercambiado regularmente críticas y agravios con el presidente colombiano y el presidente de México. Pero en los últimos días la rivalidad política desembocó en largos insultos lanzados en las redes sociales.

La situación se calentó aún más luego de esos extractos de entrevista con CNN en que Milei dice sobre el presidente de Colombia: "Mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista".

Se refería al pasado de Petro en el grupo guerrillero M-19, antes de firmar la paz en 1990 y pasar a hacer política.

Milei, Petro: populistas del lado contrario

Este enfrentamiento pone a sobresalientes populistas de América Latina enfrentados en bandos de izquierda y derecha. Milei y Petro, por ejemplo, se sitúan en las antípodas. Lo que ambos tienen en común es que son combativos a la hora de presentar sus discursos.

Petro ganó la presidencia prometiendo ampliar la ayuda a los pobres en su país, atender las desigualdades, temas que los sucesivos gobiernos de derecha en Colombia no han tenido como prioridad. En agosto de 2022 llegó al poder como el primer presidente de izquierda del país.

Por su parte, Milei hizo una campaña prometiendo agresivos recortes al Gobierno. Prometió recortar el gasto del Estado achicando los planes sociales, auditando beneficios y beneficiarios, además de despidos masivos y cierre de secretarías y ministerios. Milei aseguró que esto era parte del camino para controlar la inflación de tres dígitos, que no ha parado de crecer en Argentina en las últimas dos décadas y que en los últimos años se ha disparado todavía más.

Cuando era candidato, Milei había llamado a Petro “comunista asesino que está hundiendo al país", y se refirió a los socialistas como “excremento humano”. Petro respondió en sus canales de redes sociales que “esto es lo que dijo Hitler”.

Petro describió la victoria de Milei en las elecciones de noviembre como un momento "triste para América Latina".

Tras el nuevo intercambio, la Cancillería de Colombia dijo el miércoles que expulsaba a los diplomáticos argentinos porque los ataques de Milei han “deteriorado la confianza, además de ofender la dignidad del presidente”. El embajador colombiano en Argentina, Camilo Romero, está en consultas desde enero.

La pelea verbal se extiende a AMLO

Milei también criticó al presidente izquierdista de México, llamándolo “ignorante”. "Es un halago que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece", dijo a CNN.

¡Tómala!



"Es un halago que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece", dijo el presidente de Argentina, Javier Milei, en una entrevista con CNN.



López Obrador, aliado de Petro y crítico de Milei, salió a responder en X, también en defensa de Petro: "Milei afirmó que soy un 'ignorante' porque le llamé 'facho conservador'. Está en lo cierto: todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser 'comunista' y Posdata: abrazo a Gustavo Petro".

Petro le respondió a AMLO: "Gracias. Creo que Milei busca destruir, o al menos aplazar, el proyecto de la integración latinoamericana. Hoy el pueblo argentino sufre y la pobreza aumenta. La promesa de Milei de repetir el sistema neoliberal de hace 30 años puede ser un fracaso anunciado... El pueblo argentino es el que debe discutir estos asuntos y decidir. Nosotros, a pesar de los insultos, debemos preservar el proyecto de la unidad".

AMLO y Milei también han tenido roces previos en 2023. El mandatario mexicano también vaticinó un fracaso para el argentino al inicio del gobierno.

Tras conocerse el último intercambio entre AMLO y Milei, la candidata a la presidencia mexicana Xóchitl Gálvez por la coalición Fuerza y Corazón por México (PRI, PAN y PRD), en oposición de López Obrador, también se sumó a las reacciones, aunque con ironía: "Yo lo que le diría (a Javier Milei) que no le permito que hable mal del presidente. De eso me encargo yo".

