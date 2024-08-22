La Convención Nacional Demócrata termina este jueves con todas las miradas sobre Kamala Harris, la nueva abanderada del partido

La vicepresidenta Kamala Harris cierra este jueves la Convención Nacional Demócrata con su discurso de aceptación de la histórica nominación presidencial de su partido, una de las pocas oportunidades que le quedan de apelar a una audiencia de millones de personas.

Harris debe exponer su visión para el país y presentar su caso contra el republicano Donald Trump, coronando un mes vertiginoso que comenzó cuando el presidente Joe Biden puso fin a su intento de reelección y la respaldó para reemplazarlo en la lista demócrata.

Harris tiene tres objetivos para su discurso, según un funcionario de campaña que habló bajo condición de anonimato para discutir los delicados preparativos del discurso: hablar de sus orígenes en una familia de clase media y cómo llegó a ser una fiscal dedicada a proteger a los vulnerables, contrastar su visión "optimista" con la agenda "oscura" de Trump y evocar un sentido de patriotismo.

Harris ya habló brevemente en la convención el lunes, para rendir homenaje al presidente Joe Biden y nuevamente el martes, cuando el comienzo de su mitin en Milwaukee se transmitió en vivo al salón de la convención después de que los demócratas reafirmaran su nominación un festivo 'roll call'.

Entre otros que hablarán antes de Harris el jueves se encuentran la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer; el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper; el líder de los derechos civiles Al Sharpton, y Randi Weingarten, presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros. La cantante Pink también actuará.

Harris habla un día después de su candidato a vicepresidente, Tim Walz

Harris será la primera mujer negra y la primera persona de ascendencia del sur de Asia en aceptar la nominación presidencial de un partido importante. Hablará un día después de que el gobernador de Minnesota Tim Walz, su elección para compañero de fórmula, agradeciera al estadio lleno de Chicago por "traer alegría" a la elección.

"Estamos todos aquí esta noche por una hermosa y simple razón: amamos a este país", dijo Walz mientras miles de delegados izaban carteles verticales que decían "Entrenador Walz" en rojo, blanco y azul.

Muchos estadounidenses nunca habían oído hablar de Walz hasta que Harris lo nombró su compañero de fórmula, y el discurso fue una oportunidad para presentarse.

Se apoyó en sus experiencias como entrenador de fútbol, su tiempo en la Guardia Nacional y su relato de los problemas de fertilidad de su familia, todas partes de su biografía que los republicanos han cuestionado desde que Harris lo eligió.

Si bien no está claro si el discurso atraerá a nuevos votantes, encantó aún más a los partidarios demócratas con su experiencia y ayudó a equilibrar las raíces costeras de Harris como representante cultural de los estados del Medio Oeste cuyos votantes necesita este otoño.