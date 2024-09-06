ÚLTIMA HORADonald Trump
Juez pospone la sentencia de Donald Trump hasta después de las elecciones
El juez Juan Merchán decidió dejar para el 27 de noviembre el anuncio de su decisión en el caso de los pagos ilegales hechos por Trump a la actriz porno Stormy Daniels.
El juez de Nueva York Juan Merchán decidió posponer hasta el 27 de noviembre el veredicto que debe dar sobre el caso de la alteración de registros de negocios en los pagos que hizo Donald Trump a una actriz porno durante la parte final de la campaña electoral del 2016.
Originalmente estaba previsto que Merchán dictara sentencia el 17 de septiembre, algo que los abogados defensores de Trump pedían que no hiciera por considerar que era una "Interferencia electoral".
Más información en breve
