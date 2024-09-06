Cambiar Ciudad
ÚLTIMA HORA
Donald Trump

Juez pospone la sentencia de Donald Trump hasta después de las elecciones

El juez Juan Merchán decidió dejar para el 27 de noviembre el anuncio de su decisión en el caso de los pagos ilegales hechos por Trump a la actriz porno Stormy Daniels.

Univision picture
Por:Univision

El juez de Nueva York Juan Merchán decidió posponer hasta el 27 de noviembre el veredicto que debe dar sobre el caso de la alteración de registros de negocios en los pagos que hizo Donald Trump a una actriz porno durante la parte final de la campaña electoral del 2016.

PUBLICIDAD

Más sobre Donald Trump

Corte de apelaciones se niega a anular veredicto que obliga a Trump pagar $83.3 millones en juicio por difamación a E. Jean Carroll
3 mins

Corte de apelaciones se niega a anular veredicto que obliga a Trump pagar $83.3 millones en juicio por difamación a E. Jean Carroll

Elecciones en Estados Unidos 2024
La paradoja electoral de 2024: esos distritos donde ganó Trump y también los demócratas
7 mins

La paradoja electoral de 2024: esos distritos donde ganó Trump y también los demócratas

Elecciones en Estados Unidos 2024
De paria político del 6 de enero a presidente reelecto: las claves de la sorprendente campaña de Trump en 2024
5 mins

De paria político del 6 de enero a presidente reelecto: las claves de la sorprendente campaña de Trump en 2024

Elecciones en Estados Unidos 2024
Trump y su "círculo de confianza": quiénes rodean e influyen al próximo presidente
7 mins

Trump y su "círculo de confianza": quiénes rodean e influyen al próximo presidente

Elecciones en Estados Unidos 2024
Trump se convierte oficialmente en el presidente electo de EEUU al lograr los votos necesarios del Colegio Electoral
4 mins

Trump se convierte oficialmente en el presidente electo de EEUU al lograr los votos necesarios del Colegio Electoral

Elecciones en Estados Unidos 2024
Kennedy busca apoyos en el Senado: en qué tema pondrán la lupa los legisladores
3 mins

Kennedy busca apoyos en el Senado: en qué tema pondrán la lupa los legisladores

Elecciones en Estados Unidos 2024
Las señales que la Reserva Federal dará esta semana y que podrían agriar la relación con Trump
4 mins

Las señales que la Reserva Federal dará esta semana y que podrían agriar la relación con Trump

Elecciones en Estados Unidos 2024
El Colegio Electoral se reúne para elegir a Trump (ahora sí) presidente de EEUU
4 mins

El Colegio Electoral se reúne para elegir a Trump (ahora sí) presidente de EEUU

Elecciones en Estados Unidos 2024
Bernie Sanders cree que Biden debe considerar seriamente dar "indultos preventivos"
3 mins

Bernie Sanders cree que Biden debe considerar seriamente dar "indultos preventivos"

Elecciones en Estados Unidos 2024
Asesor clave de Robert Kennedy Jr. ha pedido a la FDA revocar la autorización de la vacuna de la polio
3 mins

Asesor clave de Robert Kennedy Jr. ha pedido a la FDA revocar la autorización de la vacuna de la polio

Elecciones en Estados Unidos 2024

Originalmente estaba previsto que Merchán dictara sentencia el 17 de septiembre, algo que los abogados defensores de Trump pedían que no hiciera por considerar que era una "Interferencia electoral".

Más información en breve

Notas Relacionadas

Juan Merchán, el "calmado" juez colombiano del caso Stormy Daniels que Trump dice que lo "odia"

Juan Merchán, el "calmado" juez colombiano del caso Stormy Daniels que Trump dice que lo "odia"

Política
4 min
Relacionados:
Donald Trump

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD