Cómo dos decisiones judiciales de este viernes pueden cambiar (o no) el futuro legal de Trump

Donald Trump enfrenta este viernes procesos clave en Florida y Georgia relacionados con dos de los casos penales en su contra, lo que podría convertirse en un punto de inflexión sobre hacia dónde se encamina el futuro del expresidente y aspirante a regresar a la Casa Blanca.

En Florida, se buscará definir la fecha del juicio del caso de documentos clasificados que fueron encontrados en su propiedad de Ma-a Lago. Los abogados defensores del expresidente buscan fijar una fecha posterior a las elecciones presidenciales de 2024.

En Georgia, se espera que este viernes el foco está en el juez del condado de Fulton, Scott McAfee, y una posible descalificación de la fiscal de distrito Fani Willis del caso de interferencia electoral que presentó contra Trump y otras 18 personas, con el argumento de que supuestamente se benefició económicamente al mantener una relación romántica con uno de los fiscales que contrató para el caso.

Un elemento clave de la estrategia del equipo Trump ha sido tratar de retrasar sus casos penales hasta después de las elecciones. Si es elegido presidente, podría ordenar al Departamento de Justicia que desestime los casos federales o podría solicitar el perdón en los procesos federales, no en el de Georgia.

En busca de una fecha para el juicio en Florida por los documentos clasificados

En el caso de los documentos de Mar-a-Lago, el equipo legal de Trump ha tratado de cambiar la fecha del juicio. La jueza Aileen Cannon, nominada por el expresidente, había fijado inicialmente el inicio para el 20 de mayo. Este viernes se llevará a cabo una audiencia judicial a la que asistirá Trump.

El fiscal especial Jack Smith, en un documento presentado el jueves, solicitó un juicio el 8 de julio. Sin embargo, los abogados defensores dicen que no debería celebrarse ningún juicio este año, pero propusieron el 12 de agosto como posibilidad alternativa, semanas después de la Convención Nacional Republicana.

Su principal propuesta es que la fecha para el juicio se recorra hasta después de las elecciones de 2024. En su moción, los abogados defensores dejaron en claro a Cannon su fuerte preferencia por evitar un juicio en el año en curso mientras Trump, que enfrenta cuatro procesamientos estatales y federales separados, está haciendo campaña para la nominación republicana a la presidencia.

Trump se declaró inocente en junio pasado de 37 cargos penales relacionados con su manejo de materiales clasificados, después de que los fiscales dijeron que se negó repetidamente a devolver cientos de documentos que contenían información clasificada que iba desde secretos nucleares de Estados Unidos hasta las capacidades de defensa de la nación.

Los abogados defensores han pedido por separado a Cannon que desestime el caso, citando, entre otras razones, el argumento de inmunidad que pronto será considerado por la Corte Suprema, a pesar de que Trump no era presidente cuando se dieron los hechos por los que se le acusó de obstrucción.

Georgia, el juicio por interferencia electoral y una polémica relación romántica del juez

Por otro lado, el juez del Tribunal Superior del condado de Fulton Scott McAfee programó para este viernes una sesión de argumentos sobre las mociones para descalificar a Fani Willis y su oficina del caso electoral.

No está claro si los abogados de Trump y algunos de sus coacusados han cumplido con la carga de demostrar que la relación de Willis y Wade creó un conflicto de intereses.

Willis y Wade reconocieron la relación en febrero, pero dijeron que comenzó después de que el abogado fue contratado para trabajar en el caso de Trump y que terminó el verano pasado. Ambos insisten en que la relación no creó un conflicto y no tuvo relación con el caso de interferencia electoral.

En agosto, un gran jurado del condado de Fulton acusó formalmente a Trump y a otras 18 personas de cargos relacionados con sus esfuerzos por anular las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia, ganadas por el presidente Joe Biden.