Cruces ilegales en la frontera caen a su nivel más bajo en tres años tras orden ejecutiva de Biden: reportes

Los cruces de inmigrantes indocumentados en la frontera sur de Estados Unidos cayeron el mes pasado a su nivel más bajo en tres semanas después de la firma por el presidente Biden de una orden ejecutiva de seguridad fronteriza, según datos recientes de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas (CBP) reportados por medios estadounidenses.

De acuerdo con reportes de CBS y NBC, los datos de la agencia federal indican que cerca de 84,000 personas cruzaron sin documentos hacia Estados Unidos en junio, lo que constituye el total mensual más bajo desde que Biden asumió el cargo en enero de 2021.

La orden ejecutiva que Biden firmó a principios de junio restringe a los solicitantes de asilo ser admitidos cuando los cruces ilegales excedan un límite diario de cruces.

Biden explicó en ese momento que se había visto obligado a firmar la orden después de que los republicanos, siguiendo órdenes del expresidente Donald Trump, bloquearon un proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza que limitaría el asilo.

“Para proteger a Estados Unidos, como una tierra que da la bienvenida a los inmigrantes, primero debemos asegurar la frontera y hacerlo ahora”, dijo Biden al firmar la orden.

A pesar de haber boicoteado un acuerdo que ellos mismos habían negociado, los republicanos y la campaña de Trump comenzaron a acusar a Biden de haber perdido el control sobre los cruces ilegales hacia Estados Unidos en la frontera sur.

Sin embargo, la reducción en el número parece contradecir esa acusación.

La caída de junio en el número de cruces fronterizos no autorizados, es parte de una tendencia más amplia en la que el número de personas que han entrado a Estados Unidos sin documento ha disminuido constantemente desde febrero cuando 141,000 migrantes sin documentos fueron detenidos en la frontera.

Biden sigue desfavorecido en el tema migratorio

La inmigración es uno de los temas en los que el gobierno de Biden es peor percibido, por lo que a pesar de la disminución constante de los cruces fronterizos ilegales, Trump ha aumentado sus ataques contra Biden.

Según una encuesta reciente de la Universidad de Monmouth, la orden ejecutiva del presidente no ha persuadido a una mayoría de votantes que no aprueban su manejo del tema migratorio.

De acuerdo con esa encuesta, el 40% de los votantes favorece la orden ejecutiva de Biden y solo el 27% se opone a ella, pero también muestra que la mayoría sigue sin aprobar el manejo de Biden de la inmigración, un tema prioritario para el electorado en 2024.

Parte de la oposición a la orden proviene de demócratas progresistas y de activistas que defienden la inmigración, quienes no la consideran muy distinta a la prohibición de asilo del gobierno de Trump.

Pero los republicanos y principalmente Trump, siguen atacando a Biden por los cruces ilegales en la frontera.

Durante el debate presidencial del jueves, Trump acusó a Biden de haber abierto Estados Unidos a millones de inmigrantes y acusándolo de presidir sobre una ola de “crimen migratorio” a pesar de que las oficiales estadísticas indican que el crimen van en descenso y que el último año en que ese flagelo aumentó en Estados Unidos fue 2020, el cual fue también el último año de Trump en la Casa Blanca.



