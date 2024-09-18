La insólita carta en la que más de 100 renombrados republicanos llaman a Trump “no apto” para un nuevo mandato y dan su apoyo a Harris

Video Trump realiza su primer evento público tras el aparente intento de asesinato en su contra en Florida

A los varios republicanos que en las últimas semanas mostraron su respaldo a la candidata presidencial demócrata Kamala Harris, este miércoles se sumaron más de 100 exfuncionarios del mismo partido que ven a Donald Trump como “no apto” para asumir un nuevo mandato en la Casa Blanca.

Lo hicieron mediante una carta firmada por exfuncionarios de Seguridad Nacional y exmiembros de la Cámara de Representantes republicanos en la que reconocen que aunque esperan “estar en desacuerdo con Kamala Harris” en muchas cuestiones, consideran que posee “las cualidades esenciales para servir como presidenta y Donald Trump no”.

“Como presidente, (Trump) promovió el caos diario en el gobierno, elogió a nuestros enemigos y socavó a nuestros aliados, politizó al ejército y menospreció a nuestros veteranos, priorizó su interés personal por encima de los intereses estadounidenses y traicionó nuestros valores, la democracia y los documentos fundacionales de este país”, se lee en la misiva.

“Creemos que el presidente de Estados Unidos debe ser un líder de principios, serio y firme (…). Por lo tanto, apoyamos su elección para ser presidenta”, aseguran los republicanos.

¿Cuáles son las críticas a Trump de los republicanos que firmaron la carta de respaldo a Harris?

Entre las críticas a Trump, el grupo de republicanos apunta a “cualidades peligrosas” por parte del expresidente, como una “afinidad inusual” o su “susceptibilidad a la adulación y la manipulación” por parte de líderes autoritarios como Vladimir Putin, de Rusia, y Xi Jinping, de China. También destacan su “caótica toma de decisiones de seguridad nacional”.

Asimismo, condenan la participación de Trump en el asalto al Capitolio en enero de 2021, cuando incitó a sus seguidores a protestar tras su derrota en las elecciones frente a Joe Biden que, hasta el día de hoy, sigue sin reconocer. Afirman que, con sus actos, Trump “violó su juramento del cargo y trajo peligro” a EEUU.

En la carta, los firmantes destacan además un “desprecio por las normas de comportamiento decente, ético y legal” por parte del magnate. Por ello, lo consideran no apto para servir nuevamente como presidente o en “cualquier cargo de confianza pública”.

En cambio, aunque admiten sus diferencias con la vicepresidenta Harris, ensalzan de ella su apoyo a la OTAN e Israel, así como su compromiso de firmar el paquete bipartidista de seguridad fronteriza que los republicanos bloquearon en el Senado.

También valoran su reciente promesa de nombrar a un republicano para formar parte de su gobierno como razones para respaldarla.

¿Quiénes son los republicanos que firmaron la carta de apoyo a Harris?

Entre los 111 firmantes hay exfuncionarios con cargos de responsabilidad en los gobiernos de Ronald Reagan, George H. W. Bush o George W. Bush.

Entre otros, estuvieron los exsecretarios de Defensa Chuck Hagel y William S. Cohen; los exdirectores de la CIA Michael V. Hayden y William H. Webster; el exdirector de inteligencia nacional John D. Negroponte; y el exgobernador de Massachusetts William F. Weld.

También apoyaron el texto algunos exfuncionarios de Trump como Mark Harvey, exasistente especial del presidente; y Elizabeth Neumann, exsecretaria adjunta de Seguridad Nacional.

Por último, hay exmiembros republicanos en la Cámara de Representantes como Charles W. Boustany Jr., de Louisiana, Barbara Comstock, de Virginia, Dan Miller, por Florida y Bill Paxon, por Nueva York.

En las últimas semanas, varios republicanos mostraron su apoyo público a Harris como los exmiembros de la Cámara de Representantes Barbara Comstock y Adam Kinzinger. Más recientemente, el exvicepresidente Dick Cheney y su hija, la exrepresentante por Wyoming Liz Cheney, dijeron que votarían por Harris.

Otros como la exsecretaria de prensa de Trump Stephanie Grisham y su exdirector de Comunicaciones Anthony Scaramucci participaron incluso en la Convención Nacional Demócrata celebrada en Chicago el pasado mes de agosto.

