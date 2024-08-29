La lista de los artistas que no quieren que Trump use su música

Video Fiscal Jack Smith presenta nueva acusación contra Trump: ¿qué cambia en el caso por subversión electoral?

Desde grandes figuras del pop y autores clásicos estadounidenses hasta artistas británicos y herederos de leyendas fallecidas: muchos músicos se han opuesto a que Donald Trump use sus canciones en eventos de campaña.

En los últimos días, la cantante Céline Dion se sumó a la lista luego de que se usara un video de su éxito “My Heart Will Go On” (la canción de la película Titanic) en un mitin de campaña de Trump en Bozeman, Montana, el fin de semana pasado.

PUBLICIDAD

"(Supimos) del uso no autorizado del video, la grabación, la interpretación musical y la imagen de Celine Dion cantando “My Heart Will Go On” en un mitin de campaña de Donald Trump / JD Vance en Montana. Este uso no está autorizado de ninguna manera y Celine Dion no respalda este uso ni ningún otro similar", indicó en un comunicado.

Y cerró: "…Y en serio, ¿ESA canción?"

Today, Celine Dion’s management team and her record label, Sony Music Entertainment Canada Inc., became aware of the unauthorized usage of the video, recording, musical performance, and likeness of Celine Dion singing “My Heart Will Go On” at a Donald Trump / JD Vance campaign… pic.twitter.com/28CYLFvgER — Celine Dion (@celinedion) August 10, 2024



Dion se suma a una larga lista de artistas que se han opuesto a que Trump use sus canciones.

¿Qué artistas que se han opuesto a que Trump use sus canciones en campaña?

Combinación de fotografías. De izquierda a derecha en la fila superior: Adele, Leonard Cohen, Phil Collins, John Fogerty y Tom Petty. De izquierda a derecha, en la fila inferior, Pharrell, Prince, Rihanna, Bruce Springsteen y Neil Young. Imagen AP



Antes de Céline Dion:

Semanas atrás, un portavoz de la campaña de Trump debió bajar un video de redes sociales por el uso de la canción "Freedom", de Beyoncé, canción que la demócrata Kamala Harris ha estado usando en mítines y promete ser su 'himno' de campaña.

La familia del fallecido cantante de soul Isaac Hayes (2024) pidió que Trump no toque el éxito “Hold On, I’m Comin’” en sus actos de campaña.

Los herederos del patrimonio de la fallecida Sinéad O'Connor "Nothing Compares 2 U" en sus mítines.

La familia del fallecido cantante de óperas, Luciano Pavarotti, pidieron que en los mitines de Trump no se use la canción grabada por el tenor "Nessun Dorma".

PUBLICIDAD

Trump ha usado canciones de Village People como "Y.M.C.A." y "Macho Man" en sus mítines hasta que Victor Willis, uno de los fundadores, se opuso en 2020 y luego en 2023.

Los herederos de George Harrison, de The Beatles, pidieron que no usara en mítines de campaña la canción "Here Comes the Sun".

Neal Schon, de Journey pidió que no se use su clásico de los años 80, "Don't Stop Believin'", luego de que Jonathan Cain, otro miembro de la banda, cantara la canción en 2023 en un evento de Trump.

Neil Young ha pedido desde la primera campaña de Trump, en 2016, que no use su canción "Rockin' in the Free World".

"Don't Stop the Music" de Rihanna fue usada en Tennessee en 2018 en un rally de Trump. Acto seguido, los asesores de la artista amenazaron con demandar si se seguía usando.

En 2016, Adele pidió que Trump no use sus canciones como "Rolling in the Deep".

Elton John pidió que Trump no use "Rocket Man" en los mítines.

Brian May de la histórica banda británica Queen pidió desde la campaña de 2016 que Trump no use su clásico "We Are the Champions".

El clásico "You Can't Always Get What You Want" de The Rolling Stones fue usado en varios mítines de campaña, pero la banda solicitó en numerosas ocasiones que Trump no use sus canciones.

PUBLICIDAD

John Fogerty, de Creedence Clearwater Revival, pidió que Trump no usara la canción "Fortunate Son" en sus mítines en 2020.

El patrimonio de Tom Petty solicitó a la campaña de Trump en 2020 que no use la canción “I Won’t Back Down”.

Phil Collins también se sumó a la lista en 2020 al pedir que Trump no use "In the Air Tonight".

Steven Tyler, de Aerosmith, pidió el cese del uso de “Livin’ on the Edge”.

Antes de las elecciones de 2020, entre ellos se encontraban Guns N' Roses, Bruce Springsteen, Pharrell Williams, Eddy Grant, Ozzy Osbourne, Panic! At the Disco, R.E.M., entre otros. También pidieron que no usen sus canciones los patrimonios de artistas fallecidos, como Leonard Cohen y Prince.

¿Pueden los artistas oponerse legalmente a que sus canciones se usen en campaña?

Sí, sin embargo, los artistas rara vez tienen control total sobre dónde, cuándo y cómo se reproduce su música. Las organizaciones de derechos de ejecución que representan la mayoría de la música grabada reconocible (ASCAP y BMI) exigen que las campañas políticas obtengan licencias que les permitan utilizar grandes cantidades de canciones de sus vastos catálogos.

Eso significa que una campaña política no tiene que hacer negociaciones individuales sobre cada canción utilizada. Si se adquiere una licencia política, los artistas pueden oponerse a su uso, y la canción se retira de la licencia.

PUBLICIDAD

El problema, por supuesto, es que no todas las campañas cumplen inmediatamente esas solicitudes.

¿Cómo hacen los artistas para impedir que los políticos usen sus canciones?

Pueden enviar cartas de cese y desistimiento, como hizo Pharrell Williams después de que su canción "Happy" sonara en un mitin de Trump en 2018. John Fogerty hizo lo mismo en octubre de 2020 por el uso de "Fortunate Son" por parte de la campaña de Trump.

Pocos llegan al punto de demandar, pero no es algo inaudito: Neil Young presentó una demanda en agosto de 2020 por el uso de su música por parte de la campaña de Trump. Más tarde, desistió voluntariamente de la demanda.

Eddy Grant demandó a Trump en septiembre por el uso de su éxito de los 80 "Electric Avenue" en un video animado de la campaña de Trump que se burlaba de Joe Biden.