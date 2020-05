Tara Reade pide a Biden que abandone la candidatura presidencial

Tara Reade, la mujer que acusó a Joe Biden de acosarla sexualmente, conminó este jueves al ex vicepresidente demócrata a abandonar su candidatura a la Casa Blanca .

Cuando Kelly le preguntó si Biden debería retirar su candidatura, Reade respondió que "yo quisiera, pero sé que no lo hará", según un fragmento que la comunicadora publicó en Twitter.

Wigdor aseguró que la decisión de representar a Reade "no tiene absolutamente nada que ver con la política", según LAW.COM.

El diario The New York Times recogió el testimonio de amigos y ex compañeros de trabajo que describen a Reade como "amigable, cariñosa, compasiva y confiable, aunque tal vez un poco ingenua".