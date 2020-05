Trump insulta (en plena madrugada) al esposo de su principal asesora: "No sé qué le hizo a su desquiciado perdedor marido"

El presidente Donald Trump tuvo una noche de 'ira' en Twitter. En plena madrugada, entre lunes y martes, poco antes de la 1 am ET, el mandatario publicó una seguidilla de mensajes insultando a varias personas entre ellos a George Conway, abogado conservador que además es el esposo de una de las consejeras de más alto perfil de la Casa Blanca, Kellyanne Conway .

"Un grupo de republicanos de RINO ( Republicans In Name Only, expresión que se usa para cuestionar las credenciales de un republicano) que fracasó gravemente hace 12 años, luego nuevamente hace 8 años, y luego fue golpeado DURAMENTE por mí, un político primerizo, hace 4 años, ha copiado (sin imaginación) el concepto de un anuncio de Ronald Reagan, 'Morning In America', haciendo todo lo posible para vengarse de todos sus muchos fracasos", comenzó Trump.