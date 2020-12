¿A dónde va realmente el dinero que Trump recauda para "defender las elecciones"?

Las denuncias reiteradas (e infundadas) de un presunto fraude que habría facilitado la victoria a Joe Biden han permitido al mandatario Donald Trump recaudar desde el 3 de noviembre al menos $150 millones, reportó el diario The Washington Post .



Los mensajes pidiendo contribuciones son emitidos por Trump Make America Great Again Committee, un ente recaudador conformado por la campaña electoral Donald J. Trump for President Inc., el Partido Republicano y Save America, un comité de acción política creado recientemente por el mandatario.