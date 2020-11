Tras una jornada electoral frenética, comienzan las acusaciones en el Servicio Postal

La empleada, quien pidió que no se usara su nombre, dijo que había pasado gran parte del martes respondiendo llamadas desesperadas de los jefes de correos locales suplicando que se entregaran las boletas a los funcionarios electorales del condado (ella no tenía a nadie a quien enviar) y que el personal había pasado gran parte del tiempo "corriendo como pollos sin cabeza".

Tras el caótico impulso de última hora del Servicio Postal, todavía no está del todo claro cuántas boletas quedan en las instalaciones postales, si es que queda alguna, o si la tan criticada agencia ha hecho todo lo que se suponía que debía hacer para asegurarse de que las boletas se entregaran a tiempo para ser contadas.

El martes, el Servicio Postal compareció para desafiar las órdenes del juez Emmet G. Sullivan del Distrito de Columbia, quien ordenó que la agencia realizara búsquedas exhaustivas de boletas en 12 instalaciones postales antes de las 3:00pm del día de las elecciones. El Servicio Postal dijo que pudo completar las búsquedas para las 8:00pm, pero Sullivan no estaba complacido a causa del retraso o la falta de comunicación de la agencia sobre su cumplimiento con la orden.

En las últimas semanas, los plazos de entrega de las boletas por correo se han ralentizado y unas 300,000 boletas que fueron recibidas por la agencia no fueron escaneadas para su entrega, según datos presentados por el Servicio Postal en procedimientos judiciales federales.

Grupos de derechos civiles y de defensores del derecho al voto han demandado al Servicio Postal y a DeJoy, uno de los principales donantes republicanos, alegando que no cumplieron con la obligación de entregar las boletas a tiempo.

Incluso mientras el recuento de votos continuaba el miércoles en los estados indecisos —incluyendo las boletas por correo que podrían marcar una diferencia crucial—, los abogados del Servicio Postal se encontraron debatiendo las implicaciones de los propios datos de la agencia, que mostraban que el día de las elecciones un 7 % del correo electoral en las instalaciones de clasificación no se procesaba a tiempo. La agencia también negó que haya perdido las boletas.

"La suposición de que hay boletas no contabilizadas dentro de la red del Servicio Postal es inexacta", dijo el portavoz del Servicio Postal, David Partenheimer. "Estas boletas fueron entregadas antes de los plazos de las elecciones. Empleamos medidas extraordinarias para entregar las boletas directamente a las juntas electorales locales. Cuando esto ocurre, por el modo en que está diseñado el proceso, estas papeletas no pasan por ciertas operaciones de procesamiento y no son escaneadas”.