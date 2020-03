¿Serán las primarias en Florida la última oportunidad de Bernie Sanders?

Batalla decisiva

No la comparemos con El último bastión de Custer, pues en esa legendaria batalla en 1876 no le fue muy bien al 7º Regimiento de Caballería de Estados Unidos que enfrentó probabilidades abrumadoras.

'Unidos con Bernie'

"Estoy publicando como un loco", dijo Nichols, oriundo de Nueva Jersey, de 58 años de edad y director de un canal de televisión del gobierno local, que no pudo asistir al trabajo durante parte de la semana a causa de un resfriado, no relacionado con el coronavirus, según enfatizó.

Problema generacional

La marca de 'socialismo democrático' de Sanders no se parece nada al comunismo cubano , dijo Nichols. "No es más que usar el dinero de los contribuyentes para el pueblo y no para rescatar bancos y financiar guerras", dijo.

Un movimiento social

Durante una foto grupal en la sala, corearon "Not Me, Us" ('Yo no, nosotros'), un eslogan de Sanders que resume su causa.