Quién es Michèle Flournoy, favorita para ser la primera mujer al frente del Pentágono

La carrera de Flournoy en el Departamento comenzó durante la presidencia de Bill Clinton, donde fue subsecretaria adjunta de defensa para estrategia. Después, pasó varios años en el Center for Strategic and International Studies y cofundó -en 2007- el influyente Center for a New American Security (CNAS), un centro de estudios bipartidista enfocado en el futuro de la seguridad nacional.