¿Que tienen que ver el K-Pop y TikTok con el fiasco del mitin de Trump en Tulsa?

Un millón de supuestos boletos, solo 6,200 asistentes

¿La culpa es de los fans del pop coreano y de TikTok?

La 'campaña' para pedir tickets y no asistir se extendió por la red social TikTok. Citada por The Washington Post, Abigail Reed, una recién graduada de secundaria en Indianápolis que se inscribió para el rally de Trump para luego no ir, dijo que aunque el movimiento "creció bastante" en TikTok "no esperaba que fuera tan grande".