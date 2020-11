EEUU abandona oficialmente el Acuerdo de París, el gran pacto contra el calentamiento global en el que están presentes todos los grandes países

Las elecciones presidenciales no son el único evento crucial en la agenda planetaria de esta semana. El 4 de noviembre es una fecha importante para todo el mundo ya que es el día en el que Estados Unidos se coloca, de manera oficial, del lado de Eritrea, Irán, Irak, Libia, Sudán del Sur, Turquía y Yemen, los únicos países que no se han sumado al pacto de París.

Uno de los artículos del Acuerdo de París —que busca mantener el incremento de la temperatura media global por debajo de los 2.0 C (3.6 F)— establece que ningún país firmante podía solicitar el retiro hasta pasados tres años de la entrada en vigor de este acuerdo (es decir, el 4 de noviembre de 2019) y que, en el caso de petición de retirada, esta no sería efectiva hasta pasado un año de su presentación (es decir, no antes del 4 de noviembre de 2020).

El movimiento We are still in “seguimos dentro todavía”, en inglés, formado por 25 estados, 534 ciudades y más de 2,000 empresas e inversores, además de organizaciones culturales, educativas, de salud y religiosas, se ha encargado durante este tiempo de frenar en la medida de lo posible la lucha contra el cambio climático a pesar de Trump. Su presencia no es baladí: si fuera un país, esta coalición sería la segunda economía más grande del mundo.