De qué se trata la alianza multinacional de 'resistencia climática' frente al presidente Trump

A pesar de que EEUU es el segundo mayor emisor de CO 2 del mundo, por detrás de China, Trump puso en marcha en noviembre el proceso para abandonar el Acuerdo de París formalmente. Pero la salida de este país no puede hacerse efectiva hasta el 4 de noviembre de 2020 , es decir, un día después de las próximas elecciones estadounidenses.

El movimiento We are still in “seguimos dentro todavía”, en inglés, no es nuevo: tiene ya más de dos años y ha estado presente en otras cumbres, pero tras la salida de EEUU del Acuerdo de París ha ganado mayor ímpetu.