Cuando el dinero no lo es todo: el estrepitoso (y costosísimo) fracaso político de Bloomberg

Que el dinero no lo es todo, es una vieja conseja que hoy podría aplicársele a Michael Bloomberg . El exalcalde y ahora excandidato presidencial demócrata va a pasar a la historia electoral estadounidense como el hombre que gastó más dinero en una campaña, intensa, pero al final infructuosa.

“Después de los resultados de ayer (Supermartes) la matemática de los delegados se ha hecho virtualmente imposible y una vía para la nominación ya no existe”, dijo Bloomberg al anunciar este miércoles su retiro de las primarias demócratas en favor del exvicepresidente Joe Biden.

Los números no le dieron a Bloomberg, quien realizó una inusual campaña de 100 días centrada en los estados del Supermartes , particularmente los grandes premios de Texas y California, en la que invirtió más de $409 millones de su fortuna personal hasta el 21 de febrero, de acuerdo con OpenSecrets.org , un sitio web que hace seguimiento a gastos de campañas políticas.

Nunca nadie que obviara los arranques de las primarias en Iowa y New Hampshire había llegado a quedarse con la nominación, pero nunca nadie con tantos recursos como él había tratado de hacerlo.

El "Trump demócrata"

Varios temas le complicaron la candidatura. Como a polémica del ‘ stop and frisk ’ (detener y revisar) de la policía neoyorquina en sus tiempos al frente de la ciudad, que él mismo reconoció al inicio de la campaña que había afectado desproporcionadamente a minorías hispanas y negras, como aseguraban grupos de defensa de derechos civiles.

O los acuerdos de no divulgación entre sus empresas y algunas mujeres que aseguran haber recibido tratos discriminatorios y hasta de acoso por parte de gerentes de las empresas del magnate. Aunque el propio Bloomberg no parece ser parte directamente acusada en ninguno de esos casos, no es un buen punto en tiempos del movimiento del MeToo.