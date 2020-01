Centro Pew: crece el entusiasmo entre la población demócrata, pero aún está pesimista sobre derrotar a Trump

A falta de 10 meses para el día de las elecciones, muchos demócratas no están seguros de si el candidato demócrata -no importa quien sea- puede derrotar a Trump en las elecciones generales. Menos de la mitad (44%) espera la victoria del candidato de su partido, mientras que el 34% se niega a expresar una opinión y el 22% piensa que Trump ganará. Entre los votantes republicanos, por el contrario, 80% confían en que Trump ganará la reelección.

Otra encuesta más pequeña publicada el jueves por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research también encontró que las elecciones de 2020 han causado nerviosismo entre los demócratas, mientras que el entusiasmo entre republicanos ha crecido.