Biden compara a Trump con Fidel Castro y el ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels

“Eso es lo único que él sabe hacer”, dijo Biden, quien se está preparando para debatir a Trump y prevé que va a recibir ataques personales. “No sabe cómo debatir con hechos los hechos, porque no es tan inteligente. Desconoce mucha información. No sabe mucho sobre políticas públicas de relaciones exteriores. No sabe mucho sobre políticas públicas nacionales”.