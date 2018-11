¿Vote aquí? Ciudadanos con manejo limitado del inglés podrían definir el balance en el Congreso

( El artículo original se hizo en colaboración con The Investigative Fund y The Nation )

Mientras los estadounidenses acuden a las urnas mañana, un grupo de personas tendrá más dificultades que la mayoría. Son los 5.78 millones de votantes elegibles que tienen un dominio limitado del inglés (LEP, por sus siglas en inglés) y que no reciben adaptaciones lingüísticas federales para votar. Quizás los votantes LEP hablan algo de inglés, pero no pueden hablar, leer o escribir el idioma lo suficientemente bien como para entender las preguntas complejas en la boleta electoral.

En esas jurisdicciones, toda la información que se proporciona en inglés también debe proporcionarse con precisión en el idioma o idiomas minoritarios. Deben reclutarse trabajadores electorales bilingües que hablen el idioma o idiomas minoritarios, y los administradores deben llevar a cabo campañas de divulgación para informarles a los votantes sobre las adaptaciones. Pero si la comunidad LEP no alcanza el umbral requerido, no se aplicará ninguno de estos requisitos.

Según cálculos verificados por la Oficina del Censo de Estados Unidos, a más de la mitad de ellos no los cubre una adaptación federal. No todos estos votantes LEP no votarán, y no todos votarán por el mismo partido político, pero, en conjunto, son un grupo lo suficientemente grande como para que la adaptación lingüística para votar llegue a definir 20 elecciones competitivas al Congreso.