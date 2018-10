¿Qué es la votación anticipada y cómo funciona?

¿Qué es la votación anticipada?

La votación anticipada se hace en persona antes del día de las elecciones. No necesitas una excusa para votar temprano en la mayoría de estados que lo ofrecen, puedes hacerlo incluso si pudieras ir a votar en las urnas el día de la elección.

No la debes confundir con el voto en ausencia, conocido en inglés como absentee ballot , que se hace por correo.

¿Por qué votar por anticipado?

Para muchos salir a votar no es una mera inconveniencia; puede ser una razón para no faltar al trabajo y arriesgarse a un despido. O quizá salir de la casa no es posible porque deben cuidar de un ser querido, o estarán fuera del país o de su lugar de residencia el día de la votación. Todas estas son razones para votar antes.