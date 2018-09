Desde que dejó la Casa Blanca, Michelle Obama se ha convertido en una ex primera dama sumamente popular: inauguran un retrato suyo en la National Portrait Gallery y toca mudar la imagen de sala por el alto número de visitas; anuncia una gira al estilo Beyoncé para presentar su libro 'Becoming' y las entradas más económicas se agotan en solo unas horas; oficia una boda y las fotos se hacen virales . Pues ahora ha decidido usar su capacidad de movilizar a la gente para pedirles que salgan a votar en las elecciones de mitad de periodo de noviembre.

"Yo también estoy frustrada. Estoy harta de todo el caos y las bajezas de nuestra política. Es agotador y, francamente, es deprimente", dijo ante la multitud en un evento en la escuela secundaria Chaparral de Las Vegas (Nevada). " No estoy aquí para hacer campaña por ningún candidato. No estoy aquí para decirle a nadie por quién votar. Estoy aquí para hablar sobre por qué votar importa. Es nuestra inversión en el futuro de los niños ", insistió.

"Nada ha cambiado realmente y todavía importa. Y yo no soy la única que está de gira por esto. Mi esposo también… Y créanme, él estaba deseando quitarse los zapatos para descansar y no tener que hacer esto una y otra vez, pero está ahí fuera", afirmó. "Puede que no les guste vivir con las consecuencias de las elecciones de otras personas. Pero eso pasa cuando te quedas en casa. Básicamente estás poniendo tu futuro en manos de otros".



La partipación de Michelle Obama en el acto de Nevada forma parte de la iniciativa When we all vote (Cuando todos votamos) para promover el registro de votantes en los comicios del 6 de noviembre, que incluye la celebración de diferentes eventos entre el 22 y el 29 de septiembre y por el que la ex primera dama estará también en Miami el próximo viernes.